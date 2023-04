Bendra statistika

VRK nurodo, kad iš viso rinkimams buvo skirta beveik 8 milijonai eurų (7 944 728 eurų). Beveik 6 milijonus eurų (5 728 725 eurų) – politinės organizacijos lėšos, fizinių asmenų aukos siekė beveik 2 milijonus eurų (1 897 490 eurų), o patys kandidatai į merus rinkimams bendrai skyrė per 300 tūkst. eurų (318 512 eurų).

Ne visos politinių partijų rinkimams skirtos lėšos buvo jų pačių. VRK nurodo, kad per 3 milijonus eurų (3 062 057 eurų) partijos skyrė iš savų lėšų, o dar per pustrečio milijono eurų (2 666 668 eurų) – iš valstybės biudžeto asignavimų, skirtų politinei partijai.

VRK dar nurodo, kad fizinių asmenų mažos aukos, kurios neviršija 50 eurų, per šiuos rinkimus viršijo 90 tūkst. eurų (94 220 eurų).

Kokios partijos skyrė daugiausiai lėšų?

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS–LKD) savivaldybių tarybų ir merų rinkimams skyrė daugiausiai lėšų iš visų kitų politinių jėgų – beveik 1,5 milijono eurų (1 499 062 eurų). Didžioji šių lėšų dalis – organizacijos lėšos (1 216 710 eurų), per ketvirtį milijono buvo surinkta iš fizinių asmenų aukų (268 123 eurų), patys kandidatai skyrė per 14 tūkstančių eurų (14 229 eurų).

Per milijoną eurų savivaldybių tarybų ir merų rinkimams skyrė ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) – beveik 1,2 milijono eurų (1 183 355 eurų). Didžioji šių lėšų dalis yra skirtos pačios organizacijos – per 1,1 milijoną eurų (1 162 847 eurų). Fiziniai asmenys LVŽS suaukojo apie 20 tūkst. eurų (20 508 eurų), patys kandidatai rinkimams lėšų neskyrė.

Pagal savivaldybių tarybų ir merų rinkimams skirtus pinigus trečia rikiuojasi Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) – beveik milijoną eurų (997 858 eurų). Per 700 tūkst. eurų (708 863 eurų) skyrė pati organizacija, beveik 250 tūkst. eurų (243 463 eurų) – fiziniai asmenys. 45 tūkst. eurų (45 531 eurų) rinkimams skyrė patys kandidatai į merus.

Toliau rikiuojasi Liberalų sąjūdis, jie rinkimams skyrė beveik 700 tūkst. eurų (692 148 eurų). Didžioji šios sumos dalis – pačios organizacijos lėšos, jų buvo skirta beveik 550 tūkst. eurų (546 273 eurų). Per 115 tūkst. eurų (115 536 eurų) skyrė fiziniai asmenys aukomis, patys kandidatai į merus skyrė per 30 tūkst. eurų (30 338 eurų).

Penktoje pozicijoje pagal rinkimams skirtas lėšas yra Lietuvos lenkų rinkimų akcija–Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA–KŠS). Bendra rinkimams skirta suma taip pat buvo arti 700 tūkst. eurų (690 093 eurų). Faktiškai visi rinkimams skirti pinigai yra pačios organizacijos lėšos – 690 010 eurų. Fiziniai asmenys suaukojo 82 eurus, kandidatai į merus lėšų neskyrė.

Toliau – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Ši politinė partija rinkimams skyrė per 500 tūkst. eurų (525 976 eurų). Didžioji dalis šios partijos lėšų – fizinių asmenų aukos. Jų buvo surinkta per 300 tūkst. eurų (312 921 eurų). Pati organizacija skyrė 159 tūkst. eurų, o patys kandidatai į merus skyrė per 54 tūkst. eurų.

Darbo partija rikiuojasi septintoje pozicijoje, ji rinkimams skyrė per 400 tūkst. eurų (414 081 eurų). Didžioji šių lėšų dalis – pačios organizacijos. Partija rinkimams skyrė per 350 tūkst. eurų (350 986 eurų), fiziniai asmenys suaukojo beveik 50 tūkst. eurų (48 642 eurų), o patys kandidatai į merus – dar 14 tūkst. eurų (14 451 eurų).

Per 400 tūkst. eurų (405 126 eurų) savivaldybių tarybų ir merų rinkimams skyrė ir Laisvės partija. Ji – aštuntoje rinkimų finansų lentelės vietoje. Patys kandidatai į merus lėšų rinkimams neskyrė, pati organizacija rinkimams skyrė 330 tūkst. eurų (330 300 eurų), fizinių asmenų suaukota suma siekia beveik 75 tūkst. eurų (74 826 eurų).

Partija „Laisvė ir teisingumas“ rinkimams skyrė per 300 tūkst. eurų (309 572 eurų). Pačios organizacijos lėšos ir fizinių asmenų skirtos aukos bene vienodos: organizacija skyrė 145 tūkst. eurų, fiziniai asmenys – 137 tūkst. eurų. Patys kandidatai į merus rinkimams skyrė per 27 tūkst. eurų (27 400 eurų).

Dešimtą vietą užima vienintelis pats save išsikėlęs kandidatas į Vilniaus miesto merus Mykolas Majauskas. Fiziniai asmenys aukomis jam skyrė per 164 tūkst. eurų (164 301 eurų), o pats kandidatas – 852 eurus. Taigi, bendroji rinkimams skirta suma – 165 tūkst. eurų. (165 154 eurų).

Kai kurie išsiskiria

VRK surinkti duomenys atskleidžia, kad daugiausiai fizinių asmenų aukų gavo Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – jau minėtus 312 tūkst. eurų.

Antroji po šios partijos – TS–LKD, iš fizinių asmenų aukomis surinkusi 268 tūkst. eurų.

Toliau – LSDP su 243 tūkst. eurų ir jau minėtas M. Majauskas su 164 tūkst. eurų.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ pasižymi ir tuo, kad šios politinės partijos kandidatai į merus skyrė daugiausiai asmeninių lėšų – 54 tūkst. eurų, po jos – LSDP su 45 tūkst. ir Lietuvos žaliųjų partija (LŽS), kurios kandidatai į merus skyrė per 41 tūkst. eurų.

Pinigų skyrė daugiau nei 2019 metų rinkimais

O štai 2019 metais vykusiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose bendra rinkimams skirta suma nesiekė 5 milijonų eurų (4 761 484 eurų).

Tada beveik 3 milijonus eurų (2 927 699 eurų) skyrė politinės partijos, pačių kandidatų lėšų buvo skirta virš milijono (1 308 121 eurų), o fiziniai asmenys suaukojo maždaug 500 tūkst. eurų (525 664 eurų).

Tada tik TS–LKD rinkimams skyrė per milijoną eurų (1 028 797 eurų).

Gavo dar ne visas ataskaitas

Balandžio 18 dieną pasibaigė terminas, iki kurio savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos dalyviai turėjo pateikti VRK politinės kampanijos finansavimo ataskaitas.

Šias ataskaitas kartu su pajamas ir išlaidas pagrindžiančiais dokumentais pateikti turėjo tie politinės kampanijos dalyviai, kurie per šių rinkimų politinę kampaniją gavo mažiau nei 111 860 eurų pajamų.

Iki balandžio 18–osios vakaro VRK gavo 215 ataskaitų. Dar 30 jau yra patvirtinta VRK informacinėje sistemoje. Tie finansiniai dokumentai, kurie iki balandžio 18 d. vakaro buvo išsiųsti registruotais laiškais ir pasieks VRK po termino, bus laikomi pateiktais laiku.

Visas šias ataskaitas ir kitus finansinius dokumentus VRK perduos patikrinti auditoriams.

Didesnę nei 111 860 eurų pajamų sumą per šiuos rinkimus gavę savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės kampanijos dalyviai finansų ataskaitas ir dokumentus turi laiko pateikti iki š. m. birželio 17 d.

VRK duomenimis, tokių politinės kampanijos dalyvių yra 14.

Įstatyme numatyta pareiga, kad šių politinės kampanijos dalyvių finansiniai dokumentai VRK turi būti pateikiami jau patikrinti auditorių.

Iš viso dalyvauti 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose buvo registruoti 262 savarankiški politinės kampanijos dalyviai.

VRK turimais duomenimis, jie iš viso yra gavę ir priėmę 7 944 728,50 eurų pajamų, o išleidę 7 500 339,46 eurų, iš kurių 876 293,54 eurų už suteiktas su rinkimais susijusias prekes ir paslaugas dar nėra apmokėta.

Detali informacija apie tai, kas, kada ir kokią sumą paaukojo politinės kampanijos dalyviams, skelbiama ir nuolat atnaujinama VRK svetainėje.