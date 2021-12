Susikirto dėl tikrosios užsienio politikos kainos: ar Lietuva turi planą B

Naujausias skandalas dėl Lietuvos pasirengimo JAV sankcijoms į Baltarusijos valstybinei bendrovei „Belaruskali“, regis, yra dėsninga ir simptomatiška pastaroji meto chaoso, kuris tvyro šalies užsienio politikos virtuvėje, dalis.

Kol užsienio politiką formuojantys prezidentas bei Užsienio reikalų ministerija kalba apie vertybes, nuoseklumą, principines pozicijas ir neretai atsiduria Vakarų žiniasklaidos vertinimų viršūnėse, kritikai pastebi, kad giliau pažvelgus juntamas pasimetimas ir slysčiojimas lygiose vietose.

Vienas pavyzdžių – Lietuvos sprendimas atidaryti Taivano prekybinę atstovybę Vilniuje. Iš anksto anonsavusi ir Kiniją, kaip ir prognozuota įsiutinusi Lietuva, regis, nepasiruošė visoms įmanomoms pasekmėms. Ir nors tokio sprendimo šalininkai tikina, kad savotiškų vakarų politikos Kinijos atžvilgiu ledlaužiu tapusi Lietuva menkai tenukentės nuo tokio pasirinkimo, priešingai – esą daugiau laimės parėmusi Taivaną ir netgi taps pavyzdžiu kitoms Vakarų šalims, kurios elgsis taip pat ar panašiai, kaip lietuviai, kritikai atšauna: pažiūrėkite į skaičius, į realią, o ne įsivaizduojamą situaciją. O jei norite įsivaizduoti, tai atsakykite į paprastą klausimą: o koks yra planas B?

Du klausimai be atsakymų

Panašūs klausimai 7-oje Metinėje konferencijoje apie Lietuvos užsienio politiką, skirtoje „Diplomatijos šefui“ Stasiui Lozoraičiui atminti buvo užduoti dviem priešingų stovyklų pašnekovams – Matui Maldeikiui ir Gintautui Paluckui.



Jei atidarius Taivano prekybinę atstovybę būtų labai svarbu, kad dar bent kelios valstybės padarytų tą patį, kas bus, jei taip nenutiks nei artimiausią mėnesį, nei per metus ir Lietuva liks viena: ar tai nebus žala Lietuvos reputacijai?

Ir kas bus, jei po mitų Seimo rinkimų daugumą laimės socialdemokratai, kurie 2012-2016 vyriausybės metais aktyviai kūrė ryšius su Kinijos liaudies respublika – ar dabar pablogėjus santykiams su Pekinu ir, pergalės atveju, nusprendus juos atšildyti, nebus taip, kad tokiu ryšius su Taivanu, kokie yra dabar, teks nutraukti, kaip tai neseniai padarė Nikaragva?

GT Editor-in-chief Hu Xijin: #Lithuania should take a look at the reality: #Nicaragua flatly ending ties with #Taiwan island is justice served. Lithuania will pay its price for going against the trend of the times. https://t.co/KRAl8H3GKY