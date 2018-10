„Nereikėtų painioti Ramūno Karbauskio kaip Seimo nario, Ramūno Karbauskio kaip kažkada buvusio verslininko ir turbūt nereikėtų pasikliauti Ramūno Karbauskio žodžiais, kai kalbama apie Vyriausybės sprendimus“, – LRT televizijai pirmadienį sakė G. Surplys. Pasak jo, valstybė neturėtų užsiiminėti verslu, todėl atsisakius maisto atsargų rezervo saugojimo funkcijos, „Jonavos grūdus“ būtų galima privatizuoti. „Vyriausybė mano, kad Lietuvos maisto atsargos galėtų būti planuojamos racionaliau ir tuo pagrindu, jeigu mes to rezervo atsisakytume, turbūt būtų rimtas klausimas, kam valstybei reikalinga grūdų įmonė?“, – sakė ministras. Susiję straipsniai: „Agrokoncerno grūdai“ teigia neketinantys pirkti „Jonavos grūdų“ LRT tyrimas. Valstybės įmonėje šeimininkaujantys Karbauskio žmonės nebijo net savo ministro Pasak G. Surplio, XXI amžiuje karo atveju nereikėtų kliautis grūdais, o kalbėti apie maisto atsargų kaupimo strategiją valstybėje nelaimės atveju. Žiniasklaidai paskelbus, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderio R. Karbauskio aplinka stiprina įtaką valstybės grūdų rezervą bei kitas maisto atsargas saugančioje bendrovėje „Jonavos grūdai“ bei galbūt nori ją privatizuoti, R. Karbauskis pirmadienį pareiškė, kad tai yra neįmanoma tiek dėl jo paties pozicijos, tiek dėl įstatymų. „Prieštarauju bet kokios pelningos valstybinės įmonės privatizavimui ir tą sakiau jau seniai (...) Sausį šios kadencijos Seimas, ir mano balsu taip pat, priėmė įstatymą, kad tokių įmonių privatizavimas būtų praktiškai neįmanomas“, – žurnalistams pirmadienį sakė R. Karbauskis. LVŽS lyderis paneigė svarstymus, esą jo kontroliuojama grupė „Agrokoncerno grūdai“ ketina privatizuoti „Jonavos grūdus“. Politiko kontroliuojama grupė „Agrokoncerno grūdai“ pirmadienį taip pat pareiškė neplanuojanti plėtros ir nesvarstanti įsigyti likusių įmonės „Jonavos grūdai“ akcijų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.