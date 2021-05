Suplanuota, kas galės pasinaudoti galimybių pasu: neigiamas testas galios 24 val., vakcinų dozės vertinamos skirtingai

Aiškinama, kad šiuo metu Lietuvoje toliau aktyviai tęsiamas vakcinacijos procesas, iš viso bent viena vakcinos doze paskiepyta 25,12 proc. (702 140 asmenys), dviem vakcinos dozėmis paskiepyta 11,09 proc. (309 906 asmenys) Lietuvos gyventojų.

Kasdien didėjant vakcina nuo COVID–19 ligos (koronaviruso infekcijos) paskiepytų asmenų skaičiui, vis didesnė visuomenės dalis įgyja imunitetą, be to, vertinant tai, kad yra išaugusios testavimo apimtys, svarstytini toliau nurodyti karantino režimo pakeitimai.

Sveikatos apsaugos ministerijos registruotame karantino pakeitimo dokumente nurodoma, kokie asmenys gali tikėtis švelnesnio karantino taisyklių.

praėjus 1 savaitei po „Comirnaty“ ar „COVID–19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

suleidimo pagal skiepijimo schemą; praėjus 4 savaitėms po „COVID–19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo ;

; praėjus 4 savaitėms po pirmos „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo, bet ne ilgiau kaip praėjus 12 savaičių ;

; po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą ;

; persirgo COVID–19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS–CoV–2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas);

ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS–CoV–2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų (bet ne anksčiau nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas); turi ne anksčiau nei prieš 24 valandas skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento atliktą COVID–19 tyrimą (SARS–CoV–2 PGR tyrimą ar antigeno testą) ir gautą neigiamą atsakymą;

(SARS–CoV–2 PGR tyrimą ar antigeno testą) ir gautą neigiamą atsakymą; yra vaikai iki 16 metų.



Galimybių pasas pradėtų galioti gegužės 24 dieną.

SAM nurodo, kad siūloma minėtų asmenų atžvilgiu taikyti šias švelnesnes karantino režimo priemones:

leisti bendrauti didesnėmis asmenų grupėmis, taip pat plaukioti pramoginiais laivais didesnėmis grupėmis;

leisti valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbo funkcijas atlikti darbo vietoje, kai jas atlieka imunitetą turintys asmenys;

apgyvendinimo paslaugų teikimui netaikyti Nutarime nustatytų suvaržymų, kai apgyvendinimo paslaugos teikiamos imunitetą turintiems asmenims;

leisti vykdyti viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų (išskyrus naktinius klubus ar kitas pasilinksminimo vietas), lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veiklą uždarose patalpose teikiant paslaugas imunitetą turintiems asmenims;

leisti organizuoti renginius tiek uždarose, tiek atvirose erdvėse dalyvaujant didesniam dalyvių ar žiūrovių skaičiui, jeigu šie asmenys yra turintys imunitetą.

Taigi, pagal siūlomus pakeitimus, su galimybių pasu būtų leidžiama burtis viešose erdvėse po dešimt asmenų, kai kitais atvejais šis skaičius yra perpus mažesnis, tai galiotų ir asmeninėms šventėms.

Be to imunitetą turintys asmenys galėtų teikti kontaktines paslaugas valstybės ir savivaldybių institucijose.

Taip pat su galimybių pasu nebebūtų taikomas reikalavimas viename kambaryje, teikiant apgyvendinimo paslaugas, apgyvendinti tik tos pačios šeimos narius.

Taip pat numatyta leisti keliones pramoginiais laivais: jose galėtų dalyvauti ne daugiau dešimties žmonių arba neribojamas kiekis dalyvių, atitinkančių galimybių paso kriterijus.

Viešojo maitinimo įstaigos, restoranai, kavinės, barai, lošimo vietos ir lažybų punktai taip pat galėtų teikti paslaugas viduje asmenims, turintiems galimybių pasą.

Galimybių paso reikalavimus atitinkantiems žmonėms būtų leidžiama rengti iki 500 žiūrovų turinčius renginius tiek uždarose, tiek atvirose vietose. Jie privalėtų užimti sėdimas vietas ir užimti ne daugiau kaip 75 proc. jų. Šiuo metu leidžiami renginiai tik iki 150 žmonių, užimant ne daugiau trečdalio vietų.

Dėl to ministrų kabinetas turės apsispręsti Vyriausybės posėdyje.

SAM nurodo, kad kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija iki š. m. gegužės 14 d. turėtų įdiegti technologinį sprendinį E–sveikatoje, kuris reikalingas galimybių paso įgyvendinimui.

O SAM įsipareigoja užtikrinti reikalingą antigenų testų kiekį galimybių paso įgyvendinimui, bei sudaryti teisines prielaidas profilaktiniams tyrimams, kurie reikalingi galimybių pasui įgyvendinti, atlikti ir įgyvendinti reikiamus informacinių technologijų sprendimus.

Kiekvienu atveju asmeniui būtų suteiktas imunitetą patvirtinantis QR kodas, kurį jis turėtų pateikti prieš lankydamasis renginyje ar maitinimo įstaigoje.

Pasak ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės, dokumentu planuojama įtvirtinti, jog testo rezultatas galiotų parą, jį būtų galima atlikti ne tik mobiliuose savivaldybių punktuose, bet ir vaistinėse, jie būtų apmokami valstybės, taip pat būtų palikta galimybė pasitikrinti privačiai, už savo pinigus. Plačiausiai imuniteto pasui planuojama naudoti greituosius antigeno testus, kurie atsakymą leidžia sužinoti per mažiau nei pusvalandį, nors galiotų ir kiti testai.

A. Armonaitė svarstė, kad iniciatyva galėtų pradėti veikti nuo gegužės pabaigos ir būtų kaip laikinas sprendimas, o vėliau, įsibėgėjus masinei vakcinacijai ir atsiradus europiniam žaliajam sertifikatui, galimybių paso galėtų nelikti.

Pokyčiai savivaldybėms

Į „gerųjų“ savivaldybių sąrašą, kuriose gali būti taikomos švelnesnės karantino sąlygos grįžta Joniškio rajono ir Šakių rajono savivaldybės, išbraukiamos 4: Klaipėdos miesto, Plungės rajono, Skuodo rajono ir Šiaulių rajono savivaldybės.

Primename, kad švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje gali būti tose savivaldybėse, kuriose 14 dienų COVID–19 ligos sergamumo rodiklis 100 000 gyventojų yra mažiau kaip 200 atvejų.

Nuo gegužės 10 dienos taip pat siūloma „gerosiose“ savivaldybėse leisti rengti kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijas, kai užtikrinamas 20 m 2 plotas vienam asmeniui ir uždarose erdvėse dalyvauja ne daugiau kaip 10 asmenų, o atvirose erdvėse – ne daugiau kaip 20 asmenų.