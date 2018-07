Šis įvykis, dėl kurio pradėtas ikiteisminis tyrimas, atsitiko Geologų gatvėje. Apie jį papasakojo į redakciją atvykęs nukentėjusiosios sūnus Gintautas Stundžia.

Vyras kalbėjo apie tai, kokių kančių patyrė ir ką išgyvena jo mama Filomena Stundžienė, kuriai – 81-eri. Ji, anot sūnaus, ne vieną kartą buvo atsidūrusi panašioje situacijoje. Tačiau pastarasis atvejis, jo teigimu, – skaudžiausias visomis prasmėmis, todėl žmonės nusprendė nebetylėti.

Kaimynai, pasakojo ponas Gintautas, laiko nebe pirmą agresyvų šunį. „Dabar irgi turi tokį, kuris yra kovinis. Kieme laksto palaidas, pradarius vartus išsiveržia iš kiemo, po gatvę laksto be antsnukio“, – sakė jis.

„Incidentų, susijusių su šių kaimynų gyvūnais, būta dar prieš 7–8 metus, – pasakojo pašnekovas. – Mūsų tada laikytą šunį jų šuo buvo gerokai apdraskęs, kitų kaimynų vilkinį šunį draskė. Dabar gal jau trečią kovinį šunį laiko, sakyčiau – mastifą. Jis loja ant gyventojų, puola, žmonės bijo į gatvę išeiti, pašto dėžutę patikrinti. Paskutinio, prieš kelias savaites nutikusio, įvykio metu jis mamos šunelį tiesiog papjovė.“

Filomena Stundžienė © Asmeninis albumas





„Buvo visa kruvina“

Moteris tąsyk lankėsi pas šalia gyvenančią draugę. „Nuėjusi pas kaimynę į kiemą pririšo savo šuniuką. Atbėgo anas šuo ir ėmė jį pjauti. Pamačiusi mama puolė ginti, šuo agresyviai puolė ir mamą – juk jis sunkesnis už ją. Pargriovė ant žemės, sukandžiojo abi rankas“, – teigė G. Stundžia.

Kaimynai iškvietė medikus, policiją: „Mama buvo visa kruvina, žaizdas reikėjo siūti. Šuniuką policija dar vežė į veterinariją, bet jis neišgyveno – perplėšti viduriai.“

Pakirto sveikatą

Anot vyro, užpuolimo pasekmės – liūdnos: „Pargriuvusi mama susitrenkė, skauda petį, alkūnę. Abiejose plaštakose nuo šuns dantų – daug skylių, yra ir plėštinių žaizdų, kurios negyja, pūliuoja.“ Jis atsinešė parodyti pluoštą medikų pažymų, kuriose – įrašai apie aštuoniasdešimtmetės patirtus sužalojimus.

„Gyvenu su mama – jos rankos subintuotos, reikia jai padėti, – sakė žmogus. – Nuolat verkia, negali užmigti be raminamųjų. Kad žaizdos gytų, reikia vartoti antibiotikų, vaistų nuo skausmo, o rankos vis tiek tinsta... Skauda širdį matant ne tik jos sužeistas rankas, bet ir kaip sielvartauja dėl augintinio, kurio tokiom aplinkybėm neteko. Per dienas rauda balsu.“

Viliasi teisingumo

Pasak jo, policija šioje istorijoje pasiūlė susitaikyti, tačiau jis neslepia manantis, kad privalo būti nubaustas tas, kas kaltas. „Šuo iš jų turi būti atimtas. Neturi teisės laikyti tokio šuns, kurio nemoka sukontroliuoti, – įsitikinęs pašnekovas. – Tuo labiau kad čia – ne pirmas kartas. Reikalingas saugoti kiemą? Tada tegul pasistengia, kad iš jo neišeitų.“ Vyras pasiryžęs eiti iki teismo.

Jo teigimu, šuo priklauso buvusiam policijos pareigūnui, šiuo metu išvykusiam į užsienį. Šunį prižiūri jo žmona. „Po nelaimės ji siūlė pinigų, tačiau suma neatitinka dėl jų kaltės patiriamų išlaidų. Jau dabar kiek išleidom vaistams, medikamentams, o gydymas dar nebaigtas, jis brangus. Be to, po du kartus per dieną mamą vežioju į gydymo įstaigą“, – pasakojo ukmergiškis.

Jis tikisi, kad šuns šeimininkai, nors šeima ir susijusi su policija, neišvengs atsakomybės.

„Keisčiausia, kad po visų įvykių jis vėl paleistas, laksto be antsnukio. Negi neturi būti laikomas voljere? Kiek dar bus tokių įvykių? Juk ne tik mes – yra ir daugiau nukentėjusių kaimynų“, – negali atsistebėti žmogus.

Bus ištirta

Medikų pažymos patvirtina, kad moters patirti sužalojimai – sunkūs. Todėl rajono policijos komisariate dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Reagavimo skyriaus viršininkas Vladas Butkus sako, kad nukentėjusieji neturėtų abejoti proceso sąžiningumu. „Nesvarbu, ar buvęs, ar esamas policijos pareigūnas: bylos niekas nenutrauks. Ją kuruoja prokuroras. Žmonės tikrai gali būti ramūs, kad byla bus visapusiškai ir nuodugniai ištirta“, – patikino jis.

Jei nuo šeimininkus turinčių gyvūnų nukenčia žmonės, tai, anot jo, – šeimininkų kaltė: „Bet koks šuo – nesvarbu, kokios veislės, kokio dydžio, – negali kelti grėsmės kitiems. Tą privalo užtikrinti šeimininkai, kaip ir tai, kad šuo neištrūktų iš namų valdos.“

Šeimininkai, primena pareigūnas, neturėtų pamiršti ir būtinybės uždėti gyvūnui antsnukį, pavadėlį.

Taisyklės – privalomos

Pasak V. Butkaus, kiekvienoje savivaldybėje galioja gyvūnų laikymo taisyklės, kuriose nurodyti laikytojams būtini reikalavimai. Taisykles savivaldybės priima remdamosi LR gyvūnų gerovės ir apsaugos, kitais įstatymais.

Taip pat yra Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintas Kovinių ir pavojingų šunų veislių sąrašas. Tos pačios institucijos direktoriaus įsakymu patvirtintas Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašas.

Vadovaujantis juo, pavojingų ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikytojai privalo užtikrinti, kad jiems priklausantys arba jų prižiūrimi šunys nekeltų grėsmės kitų gyvūnų gerovei ir sveikatai, žmonių sveikatai, nuosavybei ir ramybei. Netgi nurodyti atskiri reikalavimai ir pavojingų šunų dresavimui.

Jei pavojingas šuo yra laikomas uždaroje žemės valdoje, prie įėjimo (įvažiavimo) į ją turi būti dienos ir nakties metu gerai matomas ne mažesnis kaip 8 cm pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu „Atsargiai, pavojingas šuo!“ ar pan. Uždarose, rakinamose gyvenamosiose ar ūkinėse patalpose pavojingas šuo apsaugai gali būti laikomas palaidas. Prie tokių patalpų gali nebūti įspėjamųjų ženklų.

Uždaroje žemės valdoje pavojingas šuo gali būti laikomas palaidas, jei užtikrinama, kad iš jos nepabėgs. Neuždaroje žemės valdoje laikomas pavojingas šuo turi būti rišamas taip, kad negalėtų išeiti už jos ribų, arba laikomas voljere, įrengtame taip, kad iš jo negalėtų iššokti ar kitu būdu pabėgti.

Viešosiose vietose ir bendrojo naudojimo patalpose pavojingi šunys vedžiojami (vedami) su antsnukiu ir laikant už pavadėlio. Jeigu šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams.

Kovinius šunis, kovinių ir pavojingų šunų mišrūnus (tais atvejais, kai tokių šunų Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia) bei pavojingus šunis laikyti daugiabučiuose namuose draudžiama.

Mūsų rajone šeimininkai privalo paisyti Gyvūnų laikymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių. Jose akcentuojama, kad pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai laikomi vadovaujantis būtent minėtu aprašu.