Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Prevencijos skyriaus viršininkas Giedrius Mišutis patvirtino, kad sumažėjo per Ramoniškių pasienio punktą vykstančių transporto priemonių ir pavienių asmenų. „VSAT inicijavo Lietuvos valstybės sienos įgaliotinio kreipimąsi į Rusijos valstybės sienos įgaliotinį dėl Ramoniškių-Pogranično pasienio kontrolės punkto darbo laiko pakeitimo. Tačiau sulaukėme tik pranešimo, kad jis tam neprieštarauja, bet pats negali nuspręsti“, – dienraščiui teigė G. Mišutis. LŽ cituojamo susisiekimo viceministro Ričardo Degučio teigimu, Susisiekimo ministerija jau paprašė Užsienio reikalų ministerijos diplomatiniais ryšiais kreiptis į Rusiją dėl minėto kontrolės punkto darbo laiko pakeitimo, bet atsakymo kol kas negauta.











