Sugyventinio meilužei – kruvinas kerštas: girdė degtine, žagino buteliu, išmušė dantis, nukirpo plaukus

Saugodama byrančius santykius ryžosi kraupiam nusikaltimui



Viename Kauno prekybos centrų kasininke dirbančiai merginai apkarto romanas su buvusiu mokslo draugu. Tai, ką patyrė jauna kaunietė – galima palyginti su siaubo filmu, turinčiu ir muilo operos, ir sadizmo elementų. Mažai trūko, jog makabriška egzekucija pasibaigtų tragiškai – mergina buvo žiauriai sumušta, į jos lytinius organus bei išangę kaišiotas degtinės butelio kakliukas, išmušti priekiniai dantys, liepta nusikirpti plaukus, pasakyti, su kokiais vyrais ji turėjusi lytinių santykių.

Šią egzekuciją surengusi Kauno rajone, Raudondvario apylinkėse gyvenanti 35 metų L. L. (nuteistosios asmenybė neatskleidžiama saugant mažamečių vaikų interesus) savo aukos atsiprašė tik teisme. Pasak nukentėjusiajai atstovavusios advokatės Angelės Fominienės, nuoširdaus gailėjimosi dėl savo poelgio taip ir nebuvo...

Baudžiamąja byla ir teismo nuosprendžiu pasibaigusi drama prasidėjo prieš kelerius metus, kai L. L. sužinojo, kad jos sugyventinis artimai bendrauja su kita moterimi.

Sugyventinio namuose gyvenanti, jo išlaikoma ir bendrą vaiką auginanti L. L. vėliau pasakojo, jog ši žinia ir pakitęs gyvenimo draugo elgesys sukėlė daug ne pačių maloniausių išgyvenimų.

Anot L. L., nuo 2019 metų sugyventiniui ėmus intensyviau bendrauti su meiluže pasikeitė jo elgesys: jis namuose būdavo rečiau, apleido buitį, o paprašius pagalbos – trenkdavo durimis ir išeidavo.

Šiuo metu esanti vaiko iki 3 metų auginimo atostogose moteris minėjo, kad jai vienai buvo labai sunku. Ji buvo fiziškai ir psichologiškai išsekusi, vaikas – neramus, o mažylio tėvas atkirsdavęs, kad ši bet kada gali išeiti su vyresniais vaikais. Sugyventinio išlaikoma, niekur nedirbanti moteris pripažino – bijojusi netekti savo vaiko ir nežinojo, kur kreiptis pagalbos.

Keblioje situacijoje atsidūrusi moteris galiausiai ryžosi sunkiai protu suvokiamam nusikaltimui. Bandydama išsaugoti šeimą ji sugyventinio draugei surengė reto kraupumo egzekuciją.

Smurtas prieš vaikus, asociatyvi nuotr. Shutterstock

Ruošdama keršto planą pasinaudojo Covid-19 pandemija

Moteris teisėsaugininkams prisipažino, sugyventinio meilužės telefono numerį sužinojusi, kai jo telefone aptikusi susirašinėjimą trumposiomis žinutėmis. Kitą dieną, kai sugyventinis po darbo ilgai negrįžo namo, ant jo rūbų pamačiusi moteriškus plaukus L. L. iškėlė pavydo sceną – klausinėjo, kur ir pas ką jis buvo. Tačiau vyras į tai atsakė pareikšdamas, kad jai tiesiog išsivystė paranoja...

Žinodama sugyventinio meilužės telefono numerį L. L. netruko išsiaiškinti ir merginos adresą. Tam ji pasinaudojo Covid-19 pandemija. 2020 metų kovo 9 d. ji konkurentei paskambino ir apsimetė visuomenės sveikatos centro darbuotoja.

Pasakiusi savo sugyventinio vardą ir pavardę ji pamelavo, esą šis žmogus susirgo koronavirusu, meilužės klausė, kada ir kaip ši su juo bendravusi.

Apsimetėlė nesunkiai išgavo, kur gyvena jos sugyventinio draugė ir tą pačią dieną jai surengė sunkiai suvokiamo žiaurumo egzekuciją.

„Tai ji darė kruopščiai ir apgalvotai“, – vėliau konstatavo ją kalta pripažinęs ir nuteisęs Kauno apylinkės teismas.

Keršytojos arsenalas: degtinės buteliai, purškalas „Kobra“ ir prieskoniai

Sužinojusi, kur gyvena jos jauniausiojo vaiko tėvo ir gyvenimo draugo meilužė tos pačios dienos, 2020 metų kovo 9-osios vakarą L. L. nuvyko pas ją automobiliu. Bylos duomenimis, prieš važiuodama ji dar kartą paskambino ir prisistačiusi sveikatos specialiste įsitikino, kad mergina namuose viena.

Išsirengusi į akistatą su konkurente moteris „apsiginklavo“: su savimi turėjo kuprinę, kurioje buvo būsimai egzekucijai paruošti du buteliai degtinės ir vabzdžių naikinimui skirto purškalo „Kobra“ flakonas, kuriuos ji pasiėmė iš namų. Taip pat kuprinėje buvo užsilikusių prieskonių „Santa Maria“. Šie tai pat buvo panaudoti keršto akcijoje.

Apie 18 val. 40 min. mergina išgirdo skambutį į duris. Pagalvojusi, jog grįžo jos draugas jas atidarė, tačiau už jų stovėjo ne vyras, bet iki to nematyta moteris.

„Apie 30-40 metų amžiaus, juodų plaukų, vidutinio kūno sudėjimo“, – taip L. L. apibūdino jos auka.

Pasak merginos, moteris paklausė, ar ji čia gyvena, ši atsakė, jog taip, kad galinti paskambinti buto savininkei ir ėjo į kambarį pasiimti telefono. L. L. patraukė iš paskos. Vos tik mergina paėmė savo telefoną, egzekutorė pargriovė ją ant žemės, į veidą, akis ir burną ėmė purkšti vabzdžiams naikinti skirtą aerozolį „Kobra“.

„Bandžiau kviestis pagalbos, tada moteris man ar kumščiu, ar kokiu kitu daiktu trenkė į dešinę akį. Mano telefonas ,,Samsung“ iškrito iš rankų, moteris nuplėšė nuo kaklo sidabrinę grandinėlę“, – egzekucijos pradžią prisiminė mergina.

Bylos duomenimis, L. L. savo aukai liepė pasakyti atimto telefono atrakinimo kodą, o jį sužinojusi nagrinėjo informaciją, skaitė žinutes, galiausiai nuėjo prie buto durų ir jas užrakino spynoje buvusiu raktu.

„Grįžo į kambarį ir iš kuprinės išsitraukė butelį degtinės 0,5 l talpos. Atsuko ir prispaudusi prie lovos prievarta pražiodžiusi girdė mane, butelio kakliuką sukišusi man į burną“, – pasakojo egzekutorės auka.

Mergina bandė priešintis, tačiau fiziškai stipresnė L. L. ją įveikė – buteliu išdaužė priekinius dantis ir vis tiek vertė gerti degtinę.

Butelio kakliuką kišo ir į makštį, ir į išangę

Palaužusi savo aukos valią L. L. ėmė ją nurenginėti. Nuvilko jos sukruvintą palaidinę bei liemenėlę, liepė nusimauti kelnes.

„Renkis, jei dar nori likti gyva“, – šiuos žodžius prisiminė mergina.

Kaunietei nusirengus L. L. išsitraukė kitą degtinės butelį ir liepė pačiai gerti. Paklausta, kodėl ją girdo, keršytoja atsakiusi tai daranti tam, kad jai atsirištų liežuvis, nes ši „esanti k...va ir daug žino“.

„Aš gėriau verčiama, nes bijojau būti sužalota. Pabaigoje suvertė man likusią degtinę iš antrojo butelio. Baigiant gerti antrą butelį ant manęs supylė atsineštus ,,Santa Maria“ prieskonius ir prievarta sukišo man pirmojo degtinės butelio kakliuką į makštį, paskui į išangę. Pradėjo rėkti, tada ištraukė. Visą laiką buvau ant grindų, ji man neleido atsistoti“, – pareigūnams liudijo kaunietė.

Ji taip pat prisiminė, kaip užpuolikė grasino, kad apačioje laukia du vyrai, kurie ją „iš..s per visus galus" ir tik laukia skambučio.

Apie egzekuciją papasakojo ir savo kaltės neneigusi Kauno rajono gyventoja pripažino reikalavusi, kad užpulta sugyventinio meilužė kankinama pasakytų, su kokiais vyrais yra turėjusi lytinių santykių.

Anot nuteistosios, jos aukai sakant vyrų vardus ji išgirdusi ir savo gyvenimo draugo bei vaiko tėvo vardą, tuomet jai „pasidarė negera, ji ėmė drebėti“. L. L. prisipažino pradėjusi klausinėti, kur ir kaip jie mylisi, o užpulta mergina prisipažinusi su jos draugu santykių turinti nuo 2017 metų, apie juos papasakojusi su visomis smulkmenomis.

Teisme L. L. pripažino mušusi konkurentę, ją girdžiusi degtine bei atlikusi iškrypėlišką aktą – į lytinius organus bei išangę kišusi butelio kakliuką, savo auką apibarsčiusi prieskoniais ,,Santa maria“.

Kas yra kankintoja, suprato tik po esminės frazės

Viename Kauno prekybos centrų dirbanti mergina pasakojo, kad jos kančios išžaginus buteliu nesibaigė. Egzekutorė paklausė, kur ji laikanti žirkles, liepė pačiai nusikirpti plaukus. Tačiau sugyventinio meilužė nusikirpo tik jų galiukus, tad iniciatyvos ėmėsi L. L. Griebusi už plaukų juos nukirpo beveik visus palei pakaušį.

„Ar tu žinai, k...a, kad palikai vaiką be tėvo?“, – šį kankintojos klausimą vėliau prisiminė kaunietė.

Tik tuomet ji tikino supratusi, kad ją užpuolusi ir kraupią egzekuciją surengusi nepažįstamoji – jos draugo, su kuriuo kartu mokėsi profesinėje mokykloje, sugyventinė, nes jie turi bendrą vaiką.

Nukentėjusioji neslėpė, kad ji ir anksčiau susitikinėjo su šiuo vyru, turėjo intymių santykių. Ji tikino, jog iki užpuolimo savo draugo nemačiusi maždaug savaitę.

Iš sugyventinio meilužės buto L. L. išėjo ne tuščiomis. Bylos duomenimis, ji pagrobė 850 eurų vertės telefoną „Samsung“, 10 eurų vertės žirkles, 45 eurų vertės buto raktų ryšulį ir trijų raktų su 2,50 eurų vertės pakabuku. Bendra pagrobto svetimo turto vertė siekė 907,50 eurų.

Bylos duomenimis, išeidama iš buto L. L. taip pat sudaužė arbatinuką, nuvertė televizorių bei jo anteną.

Po šios dramos kankinimus iškentusi mergina troleibusu nuvyko pas dabar jau buvusio draugo mamą, šie iškvietė greitąją pagalbą bei policiją.

© Fotolia

Sulaužyti šonkauliai ir išmušti dantys – nesunkus sveikatos sutrikdymas

Ligoninėje mergina ilgai neužsibuvo, suteikus pagalbą buvo išleista gydytis namuose. Apie tai, ką jai teko patirti, liudija byloje esanti teismo medicinos tarnybos specialisto išvada:

„Konstatuota poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, pereinanti į žandą, dešiniame žande, nosyje, viršutinėje lūpoje, ausų kaušeliuose, smakre, pereinanti į pasmakrę, krūtinėje, nugaroje, dešiniame šone, alkūnėse, kraujosruvos lūpų pogleivyje.

Gleivinės nubrozdinimai makšties įeigoje ir mažosiose lytinėse lūpose, išangės rauko gleivinės plyšimas, viršutinių pirmų dantų vainikų lūžiai, muštinė žaizda ir minkštųjų audinių kraujosruva kaktoje, nosies kaulų ir kairių IX, X šonkaulių lūžiai, padaryti kietais bukais daiktais, ne mažiau keturiolika trauminių poveikių, galimai užduotyje bei tiriamosios nurodytais laiku bei aplinkybėmis.

Dėl nosies kaulų bei kairių IX, X šonkaulių lūžių nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Kiti sužalojimai, tiek vertinant juos atskirai, tiek kartu, atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą. Sužalojimų visuma griuvimui nebūdinga“, – išvadoje pasisakė ekspertas.

Po priverstinio girdymo degtine kaunietei buvo nustatytas 1,33 promilių girtumas.

Su meiluže pažįstamas ilgiau, nei su vaiko mama

Parodymus davęs šios dramos „kaltininkas“ minėjo palaikęs santykius su pažįstama, su kuria kartu mokėsi profesinėje mokykloje, o ją baigė prieš 7 metus.

Vyras neslėpė: jie buvo pradėję bendrauti artimai, turėjo intymių santykių. Galiausiai apie šį romaną sužinojo jo sugyventinė, perskaičiusi susirašinėjimą telefone. Su ja liudininkas minėjo gyvenantis 5 metus.

„Ji labai supyko, pradžioje neigiau santykius, sakiau, kad nieko nėra“, – liudijo vyras.

Jis užsiminė, kad draugė jį raginusi išsiskirti su sugyventine L. L. bei likti su ja, tačiau tam jis nesiryžęs. O su meiluže jis bendravęs tik norėdamas atsipalaiduoti, nes namuose kartais būdavo įtampa.

Po to, kai sugyventinė surengė meilužei egzekuciją, vyras sakė parašęs draugei žinutę, siūlęs atlyginti žalą, kad ji kažkaip susitaikytų su įtarimų sulaukusia jo sugyventine. Tačiau ši, liudininko teigimu, tai daryti kategoriškai atsisakė ir jie daugiau nebendravo.

Šią aplinkybę itin kritiškai vertino nukentėjusiai merginai byloje atstovavusi advokatė A. Fominienė. Pasak jos, jeigu būtų siūloma reali kompensacija ir nuoširdus atsiprašymas, byla galėjo baigtis visiškai kitaip – kur kas švelnesne bausme ar jos nutraukimu šalims susitaikius. Tačiau tokios iniciatyvos, pasak advokatės A. Fominienės, nuteistoji taip ir neparodė.

Siekis smurtu išgelbėti byrančią šeimą – atsakomybės nesušvelnina

Nors teisme kaltės neneigusi Kauno rajono gyventoja tikino tokiu būdu bandžiusi išgelbėti santykius su sugyventiniu ir vaiko tėvu, kurio namuose, jo išlaikoma gyveno, bylą nagrinėjęs teismas pasisakė priešingai.

„Kaltinamosios L. L.motyvai padaryti tokias nusikalstamas veikas – siekis išsaugoti savo yrančią šeimą ir pateikti įrodymus savo sugyventiniui apie jo ir nukentėjusiosios romaną, neatleidžia jos nuo baudžiamosios atsakomybės ir nė kiek jos nesušvelnina. Kaltinamosios pateikta pozicija, jog šioje situacijoje ji buvo auka (psichologiškai ir fiziškai išsekusi, sužlugdyta, materialiai nuo sugyventinio priklausanti, atsidūrusi beviltiškoje padėtyje) yra neįtikinama, įvertinus tai, kad ji iš anksto sukūrė planą atkeršyti nukentėjusiajai ir tuo pačiu įrodyti sugyventiniui jo neištikimybę.

Tai ji darė kruopščiai ir apgalvotai – apgaulės būdu (prisistačiusi visuomenės sveikatos centro specialiste ir pasinaudodama pandemine situacija šalyje) išgavo iš nukentėjusiosios jos gyvenamosios vietos adresą, įsigijo du butelius degtinės, pasiėmė flakoną insekticidinio purškalo ,,Kobra“ tam, kad palaužti jos pasipriešinimą, nugirdyti nukentėjusiąją ir išgauti kuo daugiau informacijos.

Kaltinamoji L. L. veikė apgalvotai ir kryptingai, ji suvokė, jog panaudodama fizinį smurtą, mušdama rankomis, degtinės buteliu, gali sutrikdyti nukentėjusiosios sveikatą, be to, suvokė, kad atvirai paėmusi nukentėjusiosios telefoną, žirkles ir buto raktus, padarys jai turtinę žalą ir to siekė“, – nuosprendyje pasisakė teisėja Lina Lesinskienė.

Teisėjo mantija © DELFI / Dainius Sinkevičius

Uždraudė artintis prie sugyventinio meilužės

L. L. buvo pareikšti kaltinimai vagyste ir nesunkiu sveikatos sutrikdymu, moteris savo kaltės neneigė, todėl byla Kauno apylinkės teisme buvo nagrinėjama taikant sutrumpintą įrodymų tyrimą. Tai baudžiamojoje teisėje taikoma tais atvejais, kai nekyla ginčo ir leidžia bausmę sumažinti vienu trečdaliu.

Kraupią egzekuciją išgyvenusi mergina patirtą neturtinę žalą įvertino 10 tūkst. eurų.

„Nukentėjusioji vengė rodytis viešumoje, gėdijosi rodytis net artimiesiems. Be to, nukentėjusioji dirba kasininke, todėl nuskelti viršutiniai priekiniai dantys, kelia jai stresą ir neigiamus išgyvenimus bendraujant su klientais. Be fizinio skausmo nukentėjusioji patyrė ir pažeminimą, kai jai per prievartą buvo girdoma degtinė, naudojant fizinį smurtą, buvo verčiama pasakoti kaltinamajai L. L. apie savo intymius santykius su kaltinamosios sugyventiniu, degtinės butelio pagalba turėjo parodyti, kaip ji lytiškai santykiavo su kaltinamosios sugyventiniu, ji buvo išrengta nuogai, apibarstyta prieskoniais, iš jos buvo išsityčiota, jai buvo nukirpti plaukai“, – rašoma nuosprendyje.

Bylą nagrinėjęs teismas prašomą sumą sumažino iki 6 tūkst. 500 eurų. Turtinę žalą įvertino 216,90 euro, už suteiktas medikų paslaugas Ligonių kasai priteisė 187,80 eurus, Sodrai – 393,55 eurus, už teisinę, valstybės garantuojamą pagalbą – 197,28 eurus.

Tokia finansinė našta užgulė L. L. pečius, kuriai taip pat skirta ir galutinė laisvės apribojimo bausmė – įpareigojimas 1 metus bei 4 mėnesius nuo 22 val. iki 6 val. neišeiti iš namų, jei tai nesusiję su darbu.

Teismas nuosprendyje taip pat uždraudė L. L. bendrauti su savo auka: įpareigojo per visą laisvės apribojimo bausmės atlikimo laiką nesiartinti prie arčiau kaip 100 metrų atstumu, taip pat uždraudė bet kokia forma bendrauti ir ieškoti ryšių su buvusia sugyventinio meiluže.