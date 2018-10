Tikimasi, kad tai paskatins specialistus rinktis Aukštaitijos sostinę ir čia reikalingas pedagogines studijas.

Panevėžio savivaldybės Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Gabrėnienė sako, kad aprašas reglamentuoja finansinės paramos skyrimo tvarką, kriterijus ir dydžius asmenims, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose ugdymo mokslų profesinio bakalauro, bakalauro, studijų ar perkvalifikavimo programas ir trūkstamų specialybių pedagogams, atvykstantiems dirbti į Panevėžio ugdymo įstaigas. Jos teigimu, bus trys paramos gavėjų grupės. Viena jų studentai, kurie galės pretenduoti į dalinį studijų finansavimą.

„Tam yra numatytas 50 procentų metinės studijų kainos apmokėjimas vienam paramos gavėjui vieną kartą per kalendorinius metus. Ši dalinė parama numatyta skirti antro ir aukštesnio kurso studentams“, – sako vyriausioji specialistė. Jos teigimu, ši parama nepriklausys pirmo kurso studentams. Be to, pretenduoti galės ne visų pedagoginių studijų studentai, o tik tų, kurių miestui trūksta. Šis sąrašas nustatomas kasmet sausį. Studijuojantieji kolegijose paramą galės gauti dvejus metus, o universitetuose – trejus. Tiek pat metų, kiek gaus paramą, turės atidirbti Panevėžyje.

Taip pat numatyta parama kelionių išlaidoms per sesijas padengti. Tam per semestrą būtų skiriama 50 eurų. Dar viena paramos grupė – vienkartinė 1000 eurų išmoka persikėlimo išlaidoms kompensuoti. Ja pasinaudoję pedagogai įsipareigos mieste dirbti trejus metus. Dalinis finansavimas trūkstamų specialybių pedagogams bus skiriamas iš Panevėžio savivaldybės biudžeto Švietimo ir ugdymo programoje numatytų lėšų. 2018 metais Švietimo ir ugdymo programoje tam skirta 13 000 eurų.

Dėmesys trūkstamiems

Pasak A. Gabrėnienės, siekiant išsiaiškinti specialistų poreikį, Panevėžio ugdymo įstaigos apklausiamos kasmet. Šiemet mieste labiausiai trūko ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, psichologų, tiksliųjų mokslų mokytojų. Nors šiuo metu jiems laisvų darbo vietų nėra, tačiau šių specialistų poreikis juntamas ir manoma, kad tai nesikeis mažiausiai porą metų. Tiesa, trūkstamų pedagogų sąrašas bus tikslinamas kiekvienų metų pradžioje. „Reikia būti optimistais. Manau, kad tokios priemonės vis tiek turės poveikį. Tikėkime pozityviais rezultatais“, – sako ji.

Vyriausiosios specialistės teigimu, išgirdusi apie galimą paramą, vasarą į Panevėžį buvo užsukusi pasidomėti mokytoja iš Klaipėdos. Ji svarsto, kad kompensuojant persikėlimo išlaidas tam tikrų dalykų pedagogams, galbūt susigundytų ne vienas. Tuo labiau, jei savo mieste neturi viso krūvio, o čia būtų pasiūlytas.