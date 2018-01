Iš jų į devynių mėnesių tarnybą įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose bus pašaukti beveik 3,9 tūkstančiai karo prievolininkų. Ministerija teigia, kad karo prievolininkų sąrašas bus sudaromas atsitiktine tvarka, naudojantis kompiuterių programa. Į šauktinių sąrašus gali patekti ir tie jaunuoliai, kurie iki jų sudarymo bus pateikę prašymus tarnybą atlikti savo noru. Vadinamieji šauktiniai savanoriai turi galimybę pasirinkti tarnybos vietą ir gauti didesnį atlyginimą. Planuojama, kad šių metų šauktinių sąrašai ir nurodymai dėl atvykimo į komplektavimo padalinius bus paskelbti iki kitos savaitės penktadienio svetainėje https://sauktiniai.kam.lt. Sudarius ir paskelbus karo prievolininkų sąrašus, į juos nepatekę vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 metų toliau galės teikti prašymus savo noru atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą. Susiję straipsniai: Bus sudaromi 2018 m. karo prievolininkų sąrašai KAM ieško Nacionalinio kibernetinio saugumo centro direktoriaus Seimas šauktinių tarnybą atnaujino 2015 metais, reaguojant į Rusijos veiksmus Ukrainoje ir Baltijos jūros regione. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad visi šauktiniai į kariuomenę iki šiol ateidavo savanoriškai, tačiau prognozuojama, jog šiemet tarp jų bus ir realių karo prievolininkų.

