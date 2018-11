Teismas atmetė su išteisinimu nesutikusio Vilniaus miesto apylinkės prokuroro Viliaus Paulausko skundą. Aukščiausiojo Teismo teisėjas Olegas Fedosiukas per posėdį sakė, kad yra du apsektai, kuriais grindžiamas išteisinamasis nuosprendis. „Pirmas aspektas – neįrodyta, kad toks komentaras buvo parašytas ir jį parašė būtent J. Subotinas. Nėra surinkta jokių elektroninių duomenų – iš kurio įrenginio parašyta, išskirtinai liudytojo parodymais remiamasi, ką jis pamatė kompiuterio ekrane“, – sakė O. Fedosiukas. Teismas atmetė ir prokuratūros argumentą kad J. Subotinas nuteistas kitoje byloje už analogišką nusikaltimą. „Bet tai nėra patikimas argumentas, tik prielaida. Jeigu anksčiau nusikaltęs, tai nusikaltęs ir šioje byloje? Visos abejonės – kaltinamojo naudai“, – sakė teisėjas. Teisėjas O. Fedosiukas atkreipė dėmesį ir paties komentaro turinį ir rėmėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika tokiose bylose. „Visiems žmonėms garantuojama saviraiškos laisvė. Teisėjų kolegija pateikė apžvalgą, kaip Europos Žmogaus Teismas sprendžia: ar yra raginimų skleisti neapykantą ir netoleranciją, ar gali paskatinti žalingų padarinių atsiradimą, ar istorinės diskusijos neperauga į neapykantos kurstymą“, – sakė O. Fedosiukas. Jis teigė, kad byloje minimo komentaro turinys nėra pakankamai išsamus ir informatyvus, kad būtų galima pagrįsti baudžiamosios atsakomybės taikymą. J. Subotinas neigė rašęs komentarą, teisėjas atkreipė dėmesį į šiuolaikines galimybės prisijungti prie belaidžio interneto ir rašyti komentarus svetimais vardais. Pernai spalį Vilniaus miesto apylinkės teismas vyrui buvo skyręs laisvės apribojimą už tai, kad viešai paskelbė komentarą, pritariantį sovietų vykdytiems nusikaltimams. J. Subotinas buvo pripažintas kaltu pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, kuris numato atsakomybę už viešą pritarimą tarptautiniams nusikaltimams, sovietų ar nacių Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimą ar šiurkštų menkinimą. „Ačiū Stalinui, Sniečkui ir Tarybų valdžiai, kam nepatinka būti kartu su Rusija – von nakui iš Lietuvos, čemodan–vokzal – Amerika. Jurijus Subotinas“, – skelbta 2016 metais komentare po straipsniu interneto portale. Tačiau Vilniaus apygardos teismo teisėja Laureta Ulbienė šiemet kovą paskelbė, kad šio sakinio nepakanka, jog asmeniui buvo galima taikyti baudžiamąją atsakomybę. Ši teisėja pastebėjo, kad teisėsauga nenustatė, jog būtent J. Subotinas yra šio komentaro autorius, vyras neturi nei išmaniojo telefono, nei kompiuterio. Apylinkės teismas J Subotinui buvo skyręs vienų metų ir dviejų mėnesių laisvės apribojimo bausmę. Nuteistasis nuo 22 val. vakaro iki 5 val. ryto turėjo būti namuose. Šis teismas rėmėsi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos eksperto (specialisto) išvada dėl viešosios informacijos. Jis konstatavo, kad iš J. Subotino pasisakymo galima daryti išvadą, kad represinis sovietinis režimas Lietuvoje yra buvęs didžiulis padėkos vertas gėris, taip pritariama Lietuvos ar Europos sąjungos teisės aktais arba įsiteisėjusiais Lietuvos ar tarptautinių teismų sprendimais pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams, jie neigiami bei šiurkščiai menkinami. „Dėkojant Stalinui, vienam iš didžiausių nusikaltėlių žmonijos istorijoje, provokuojamai pritariama SSRS įvykdytai agresijai prieš Lietuvos Respubliką, SSRS įvykdytiems Lietuvos Respublikos teritorijoje ir prieš Lietuvos Respublikos gyventojus genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui arba karo nusikaltimams. Kadangi valstybė yra ne tik teritorija, bet ir instituciškai ją valdanti bendruomenė, šiuo šnekos aktu, vulgariai raginant nepritariančius Rusijos politikai emigruoti iš Lietuvos, kartu pareiškiama asmeninė nuomonė ir plačiai paskleidžiamas neigiamas menkinamas požiūris į lojalius dabartinei Lietuvos valstybei bei jos politikai piliečius kaip žmonių grupę, skiriamą įsitikinimą bei pažiūrų pagrindu“, – rašoma byloje pateiktoje išvadoje. Aukščiausiasis Teismas šią išvadą atmetė, nes jo vertinimu, specialisto buvo prašoma nustatyti, ar buvo įvykdytas nusikaltimas. Apie valstybę menkinantį komentarą teisėsaugai pranešė privatus asmuo, jis teisme apklaustas liudytoju. Pagal IP adresą pareigūnai nustatė, kad komentaras rašytas iš buto, kuriame gyvena J. Subotinas. Jo bute Vilniuje atlikta krata, tačiau kompiuteris nerastas. Teisme apklausta buvusi kaltinamojo sutuoktinė. Už panašų nusikaltimą J. Subotinas yra baustas pinigine bauda. J. Subotinas anksčiau yra registravęsis politinės kampanijos dalyviu į šalies prezidento postą.

