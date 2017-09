Kaip skelbė BNS, Migracijos departamentas nusprendė nesuteikti prieglobsčio praėjusią savaitę Vilniaus oro uoste dėl grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui sulaikytam A. Toševui. Užsienietis iki teismo buvo laikomas prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo patalpose, esančiose oro uosto pasienio kontrolės punkte. Pagal galiojančią tvarką, tokiam asmeniui apgyvendinti reikalingas teismo sprendimas. Užsieniečių registracijos centras Pabradėje – vienintelis Lietuvoje centras, kuriame teismo sprendimu laikinai apgyvendinami neteisėtai esantys ir neteisėtai atvykę į Lietuvą užsieniečiai. „Jis bus pristatytas Užsieniečių registracijos centrą. Bus apribotas jo judėjimas“, – BNS sakė VSAT atstovas Giedrius Mišutis. Pasieniečiai dabar pradės rinkti dokumentus, kurie reikalingi šio užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos procedūrai. Vyras turės būti grąžintas į Tadžikistaną, jis neturėjo jokių kelionės dokumentų. Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė BNS yra sakiusi, kad A. Toševo prašymas dėl prieglobsčio buvo visiškai nepagrįstas. Buvo tikrinta įvairių šaltinių informacija, buvo įvertinta visuma. Portalas delfi.lt skelbė, kad rugpjūčio 31 dieną priešpiet iš Švedijos atskridusiu lėktuvu atgabentas deportuotas Tadžikistano pilietis. Jį sulaikius, užsienietis pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje. 1978 metais gimęs A.Toševas į specialiųjų tarnybų akiratį pateko, nes labai aktyviai ėmė reikštis internete - įvairiuose tinkluose skatino smurtą, skleidė islamistinę propagandą, reiškė pritarimą terorizmui. Be to, po šių metų balandžio pradžioje Stokholme įvykdyto teroro akto specialiosios tarnybos dar labiau susidomėjo A. Toševu. Paaiškėjo, kad po minėto išpuolio sulaikytas Uzbekistano pilietis Rakhmatas Akilovas pažįstamas ir nuolat bendravo su A. Toševu.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.