Didžioji dalis šių lėšų, per 6,7 mln. eurų skirta sveiktos sektoriuje koronaviruso pandemijos sąlygomis dirbančių darbuotojų priedams.

Per 419 tūkst. eurų tenka asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, skatinamosioms išmokoms už rugsėjį pirmąja vakcinos nuo COVID-19 doze paskiepytus žmones, numatyta Ministrų kabineto trečiadienį priimtame nutarime.

Dar 89 tūkst. tenka sveikatos priežiūros įstaigoms padengti patirtoms išlaidoms už vakcinų paskirstymą.

Taip pat papildomai Valstybės rezervo lėšų skirta penkios savivaldybėms kompensuoti išlaidoms dėl neteisėtų migrantų priėmimo – per 231 tūkst. eurų.

Alytaus rajonui tenka per 87 tūkst., Druskininkams – per 72 tūkst., Lazdijų rajonui – per 34 tūkst., Šalčininkų rajonui – per 11 tūkst., Vilniaus rajonui – per 26 tūkst. eurų.