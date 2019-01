„Kol kas sprendimų nėra. Manau, kad pirmadienį-antradienį jau bus taškai galutinai sudėti. Kalbėsiuosi“, – BNS sekmadienį sakė S. Skvernelis, paklaustas, ar situaciją žada aptarti su Lenkijos Vyriausybės vadovu Mateuszu Morawieckiu. Lenkija gruodį paskelbė draudimą įvežti lietuvišką kiaulieną ir kiaules. Lietuvos Vyriausybė šį sprendimą vadina nepagrįstu, nes Lietuvoje laikomasi visų saugumo standartų, ir perspėjo galinti įvesti atsakomąsias priemones apriboti importą iš Lenkijos. Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys BNS sakė, jog su Lenkijos ministru žada susitikti bendrame renginyje kitą savaitę Berlyne. Jis neatmetė, kad nepavykus diplomatiškai susitarti su Lenkija dėl lietuviškos kiaulienos importo atnaujinimo iš didžiosios šalies dalies, Lietuva ketina imtis atsakomųjų veiksmų – imtis „labai nuodugniai, labai rimtai ir atsakingai“ tikrinti iš Lenkijos įvežamą kiaulieną. Susiję straipsniai: Ministras Surplys nusiteikęs nuo kitos savaitės su lenkais pakariauti „kiaulių karą“ Vyriausybės atstovai pažymi, kad kiaulienos importo-eksporto santykis yra Lenkijos nenaudai, nes iš šios šalies į Lietuvą importuojama gerokai daugiau mėsos, nei išvežama iš Lietuvos. Lietuvoje šią savaitę viešėjęs Lenkijos prezidento patarėjas Krzysztofas Szczerskis sako tikintis, kad kaimyninių šalių vyriausybėms pavyks išspręsti šį ginčą abiems šalims naudingų būdu.

