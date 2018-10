Nors techninės galimybės ir leistų turėti modernų liftą, tačiau tokios investicijos gydymo įstaigai – neįkandamos.

Vienintelis pasiūlymas, kaip neįgaliesiems patekti pas medikus, – pasinaudoti įstaigai priklausančiu nedideliu neįgaliųjų vežimėliu, o tėvams su mažyliais tiesiog siūloma savo transportą palikti pirmame aukšte, nesaugomoje vietoje po laiptais. Kaip pasakojo mieste žinomas renginių vedėjas ir didžėjus Tadas Smetonis, tik šiemet gimusį savo pirmagimį sūnų jis užregistravo Panevėžio rajono poliklinikoje, kurioje gydosi visa šeima.

Tačiau šeimos gydytoja pasikonsultuoti dėl mažojo paciento nusiuntė pas specialistą, dirbantį Panevėžio miesto poliklinikos patalpose. Tačiau vos atvykus į gydymo įstaigą vyras suprato, kad tai padaryti nebus taip paprasta – vežimėlis su vaiku netilpo į liftą.

„Su sūnumi daug vaikštau, bet čia buvo pirmoji mano tokia patirtis, kai su vežimėliu negalėjome laisvai patekti pas specialistą. Rajono poliklinika, nors kelis kartus mažesnė, bet turi liftą, kuriame telpa ir neįgalieji, ir tėvai su vežimėliais, taip pat visur padarytos patogios nuvažos. O čia tarsi sustojęs laikas“, – pasakojo jaunasis tėvelis.

Ne akmens amžius

T. Smetonio teigimu, supratęs, kad negalės pakilti pacientams skirtu liftu, pradėjo dairytis, kur yra kitas liftas. Jis vylėsi, kad tokia įstaiga tikrai tokį turi turėti, tačiau jo laukė dar didesnis nusivylimas – ant rasto tarnybinio lifto buvo užklijuotas lipdukas, draudžiantis juo kilti su vaikiškais vežimais. „Galiausiai informacijoje paklausiau, kaip man pakilti į antrą aukštą su vaiku, ir man buvo pasiūlyta kūdikį guldyti į neįgaliojo vežimėlį. Nežinau, gal manęs tiesiog nesuprato, bet savo vaiko tikrai neguldyčiau į neįgaliojo vežimėlį“, – vis dar negali atsistebėti tokiu pasiūlymu T. Smetonis.

Taip ir nesulaukęs pagalbos, vyras vaikišką vežimėlį laiptais užnešė pats. Jis įsitikinęs, kad kūdikį nešti ant rankų nėra saugu. Kai aplinkui vien kosintys ir sloguojantys pacientai, mažyliui daug saugiau yra gulėti vežime. Be to, jame buvo nemažai kūdikio priežiūrai reikalingų daiktų, tad palikti nesaugomoje vietoje, kur nėra net vaizdo kamerų, negalėjo, o viską neštis kartu su kūdikiu buvo per daug sudėtinga.

„Aš pajėgiau vežimą su visais daiktais ir vaiku užnešti laiptais, bet juk daug mamų ateina vienos. O kai kada ir ne su vienu vaiku. Taip, daugelis mamų yra stiprios ir randančios išeičių iš bet kokių situacijų, bet šiais laikais susidurti su tokiomis problemomis valdiškoje gydymo įstaigoje mažų mažiausia keista, o kartu pikta“, – sakė T. Smetonis.

Teko keisti gydytoją

Kad miesto poliklinika nėra draugiška ne tik jaunoms šeimoms, bet ir neįgaliesiems, tvirtino ir Panevėžio agentūros „SOS vaikai“ vadovė Irma Zabulionytė. Jauna moteris dėl šios priežasties buvo priversta ieškotis kitos gydymo įstaigos, kur bent šeimos gydytoją galėtų pasiekti be didelių vargų. Kaip pasakojo I. Zabulionytė, prieš dvejus metus jai teko ištverti klubo sąnario operaciją.

Dėl kilusių komplikacijų jos koja buvo paralyžiuota. Norint gauti siuntimą pas neurologą bei kitus specialistus konsultacijai, buvo būtina lankytis pas savo šeimos gydytoją. Bet tai padaryti savarankiškai, judant tik neįgaliojo vežimėliu, buvo didžiulis iššūkis. Tąkart jai padėti atskubėjo brolis. „Jis mane nuvežė iki lifto, tada šiaip taip su ramentais pakilau į antrą aukštą, o brolis laiptais užnešė mano vežimą. Per didelius vargus, bet pasiekiau savo šeimos gydytoją.

Dėl ligos apsilankymai pas gydytoją buvo dažni, tad teko ieškotis kitos gydymo įstaigos, nes be brolio pagalbos nebūčiau išsivertusi, mat tuo metu savarankiškai negalėjau žengti nė žingsnio, o dirbančiam žmogui ne visuomet yra galimybė išsiprašyti iš darbo“, – pasakojo I. Zabulionytė. Jos teigimu, lygiai tokia pati situacija yra ne tik miesto, bet ir A. Jakšto gatvėje esančioje Konsultacijų poliklinikoje. Nepatogumų patiria ir neįgalieji, ir mažus vaikus auginantys tėvai. „Kiek galiu, bandau eiti su ramentais, bet yra tokių žmonių, kurie iš neįgaliojo vežimėlio nepakyla.

Tai labai didelė problema, kuri nesprendžiama daugybę metų, todėl tiems žmonėms, kuriems medikų pagalbos labiausiai reikia, ji yra sunkiai prieinama. Šis klausimas jau buvo iškeltas prieš kelerius metus, bet situacija nesikeičia“, – tenka tik apgailestauti I. Zabulionytei. Riboja finansai Panevėžio poliklinikos direktoriaus pavaduotoja Ramunė Vedlugienė pripažįsta, kad problema išties opi – dar sovietmečiu statyti liftai yra per maži, kad į juos tilptų didesni vaikiški ar neįgaliojo vežimėliai. Tačiau tiek neįgalieji, tiek tėvai su kūdikiais nepaliekami likimo valioje. Poliklinikoje yra paskirta speciali vieta, kur tėvai gali palikti savo atžalų vežimus.

Tiesa, už jų saugumą įstaiga neatsako, bet yra galimybė juos prirakinti, tik visu tuo turi pasirūpinti patys pacientai. „Jeigu vaikiškas vežimas telpa į liftą, niekas nedraudžia juo naudotis, bet jeigu netelpa, pagelbėti jau niekuo negalime.

Taip, ant vieno lifto yra ženklas, draudžiantis juo važiuoti su vežimais, bet tik todėl, kad šis liftas skirtas išimtinai personalui“, – aiškino R. Vedlugienė. O dėl neįgaliųjų yra kiek kitaip – jeigu neįgaliojo vežimėlis netelpa pro lifto duris, registratūroje yra pasiūlomas kitas. Pasak pavaduotojos, pasinaudoti įstaigos mažesniu neįgaliojo vežimėliu gali visi pacientai, net ir tie, kurie lankosi kitose poliklinikos patalpose įsikūrusiose įstaigose – Fizinės medicinos ir reabilitacijos centre, kraujo tyrimų laboratorijoje bei kitose. „Registratūros darbuotojai tikrai geranoriškai pagelbėja.

Visur iškabinti skelbimai, kad galima pasinaudoti įstaigos neįgaliojo vežimėliu. Net turime specialiai neįgaliesiems įrengtą telefonspynę, kad būtų galima be sunkumų bendrauti su informaciją teikiančiu darbuotoju. Galimybių pasiekti medikus tikrai yra“, – tvirtino pavaduotoja. Jos teigimu, kai buvo statoma įstaiga, buvo numatyta ir šachta krovininiam liftui, bet iki šiol jo nėra, nes tai pareikalautų nemažų investicijų, kurių gydymo įstaiga neturi. „Žinoma, norėtume, kad būtų įrengtas krovininis liftas, tuo labiau kad jam ir vieta palikta, bet kol kas tam nėra skirta pinigų. Mes, kaip gydymo įstaiga, nesame pajėgi įgyvendinti tokių darbų. Čia dideli pinigai, tad tai būtų ne mūsų sprendimas“, – sakė R. Vedlugienė.