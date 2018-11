„Aišku, nelengva. Yra ir indų daug, ir skalbinių daug. Kiekviena mama, kuri turi šeimą, supranta, kad yra, ką veikti ir be to. Kai buitis atima visą laiką, sudėtinga gyventi“, – teigė mama.

Šeima pasistatė šiaudinį namą, kuriam, kaip teigia „Lrytas“, nereikalingas leidimas. „Ilgi vakarai, tamsūs vakarai. Sunku. Norisi normalesnio gyvenimo ir vaikams. Padejuoja. Ir vaikams jau per daug viso šito“ – teigė namuose be elektros ir vandens įsikūrusi moteris.

Elektros šeima neturi, nes nė vienas kaimynas nesutinka, kad per jo sklypą būtų tiesiami kabeliai. „Ne ne. Per mūsų sklypą eina aukšta įtampa, per vidurį, o jei dar prie krašto iškas, dar du metrai atkris“, – teigė šeimos kaimynė Janina.

Tiesa, viena kaimynė buvo davusi žodinį leidimą, tačiau moteris mirė, o sklypą paveldėjusi jos dukra leidimo nebeduoda.

„Kai pradėjo, jis žinojo. Sakė, kad jam nereikia jokių projektų, nes tai ekologinis namas. Sakė, kad nereikės nieko: nei vandens, nei elektros. O nepraėjo nė dešimt metų – visko reikia, – apie kaimyną kalbėjo leidimo neduodanti kaimynės dukra Laima Lygnugarienė. – Ir kaimynai teismuose vaikšto.“

Advokatė Lina Zemulskienė teigė, kad šeima sąmoningai pasirinko tokį sklypą. „Asmuo, dirbantis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir kelių priežiūros vyriausiuoju specialistu, pats sąmoningai pasirinko įsigyti žemės ūkio paskirties sklypą, viduryje dirbamų žemės ūkio laukų, statėsi jame namą ir planavo naudotis alternatyviais energijos šaltiniais“, – teigė advokatė.

Kaimynė, nesutinkanti, kad per jos sklypą būtų nutiesti kabeliai, teigia bijanti, kad dėl to nuvertės jos sklypo kaina.

Klaipėdos tinklų projektų valdymo skyriaus vadovas Žilvinas Perminas teigia, kad kabeliai būtų tiesiami sklypo pašonėje ir netrukdytu tolimesniam tvarkymuisi sklypo teritorijoje.

„Už tai, kad servetutą nustatys per mano kelią, ESO atstovai man išmokės 62 eurus, o aš, kaip pralaimėjusi bylą, turėsiu dar sumokėti ir teismo išlaidas“, – kalbėjo su kaimynais kabelio tiesimo klausimą teisme besiaiškinanti kaimynė L. Lygnugarienė.