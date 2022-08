Tai tarnyba konstatavo, atlikusi Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo antikorupcinį vertinimą.

Anot jos, taikant šį įstatymą „yra galimybės savivaldybės nekilnojamąjį turtą parduoti neskaidriai, taip pat sudaromos lengvatinės sąlygos tam tikriems asmenims, kurių turtinė ar socialinė padėtis nereikalauja lengvatinių sąlygų, prioriteto tvarka įsigyti šį turtą“.

„Be to, savivaldybės dėl dviejų įstatymų skirtingo reglamentavimo gali savo nuožiūra taikyti skirtingą praktiką parduodant savivaldybių nekilnojamąjį turtą“, – teigiama antradienį išplatintame STT pranešime.

Pareigūnai pabrėžė, kad Lietuvoje egzistuoja didelis socialinio būsto trūkumas, bet nepaisant to, kasmet savivaldybės jų parduoda kelis kartus daugiau nei įsigyja, o dalis parduodamo nekilnojamojo turto būstų galėtų būti tinkami socialiniam būstui.

Štai 2017 metais savivaldybės nupirko 188 naujus socialinius būstus, o pardavė 468 senus būstus, 2018 metais – nupirko 52, pardavė 304.

STT įvertintas įstatymas suteikia galimybę lengvatinėmis sąlygomis (be aukciono) už rinkos kainą įsigyti savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus (sandėliukus, garažus ir pan.) tam tikriems asmenims, pavyzdžiui, bendraturčiams, savivaldybės butų nuomininkams, nors šių asmenų turtinė ar socialinė padėtis nereikalauja lengvatinių sąlygų.

Be to, šie asmenys, pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą įsigiję savivaldybės būstą ar pagalbinio ūkio paskirties pastatą, pagal kitus teisės aktus taip pat lengvatinėmis sąlygomis – be aukciono – įgyja teisę nusipirkti šiam turtui priskirtą valstybinę žemę.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai taip pat nustatė, kad Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas neišsamiai reglamentuoja savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimo procedūrą, todėl praktikoje sudaromos sąlygos neskaidriam šio turto pardavimui.

„Pavyzdžiui, kai kuriose savivaldybėse minėtas nekilnojamasis turtas be aukciono parduodamas tam asmeniui, kuris turėjo informacijos, kad atitinkamas turtas priklauso savivaldybei ir pirmasis pateikė savivaldybei prašymą šį turtą įsigyti“, – teigiama tarnybos pranešime.

Anot jo, korupcijos riziką didina ir tai, kad savivaldybės turi galimybę be jokių kriterijų nuspręsti, ar savivaldybės būstą ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus parduoti viešo aukciono būdu, ar šį turtą parduoti be aukciono Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytiems asmenims.

Antikorupcinio vertinimo išvada pateikta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Ji per du mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktas pastabas ir pasiūlymus.