„STT ragintų ministeriją aktyviau įgyvendinti Nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatas, pasirengti ir praktiškai įgyvendinti korupcijos prevencijos programą bei reguliariai, kaip reikalauja teisės aktai, atlikti ir kasmet STT pateikti išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“, – teigiama STT komentare, perduotame BNS. Anot STT atstovės spaudai Renatos Endružytės, Švietimo ir mokslo ministerija iki šiol nėra pradėjusi įgyvendinti dar 2015 metais patvirtintos Nacionalinės kovos su korupcija Tarpinstitucinio veiklos plano priemonių, už kurias yra atsakinga. „Ateinančią savaitę yra numatytas STT ir ŠMM atstovų susitikimas, jo metu bus siekiama aptarti to priežastis ir rasti būdus, kad numatytos priemonės būtų įgyvendintos“, – teigė STT atstovė. Pavyzdžiui, pagal šį planą ŠMM yra įsipareigojusi peržiūrėti ir atnaujinti antikorupcinio švietimo programas, tačiau iki šiol to nepadariusi. Švietimo ministrė J. Petrauskienė penktadienį susitiko su STT vadovu Žydrūnu Bartkumi. Ji teigė aptarusi bendradarbiavimą įgyvendinant svarbias pertvarkas švietimo srityje bei viešojoje erdvėje pasirodžiusius įtarimus dėl galbūt imituojamų viešųjų pirkimų ŠMM pavaldžiose įstaigose. „Kadangi iškelti įvairūs klausimai dėl galimų įvairų ryšių tarp institucijų, tarp atskirų asmenų, taip pat bendradarbiausime ir su STT jų kompetencijos srityje, kad visi tie ryšiai būtų išaiškinti, kad visi žinotume, kaip vyksta pertvarka, kaip naudojamos lėšos ir, jei yra kokių nors pažeidimų, kad jie būtų įvertinti pagal teisės aktuose numatytas tvarkas“, – po susitikimo žurnalistams sakė J. Petrauskienė. Portalas lrytas.lt penktadienį paviešino dar vieną abejonių sukėlusį Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą Ugdymo plėtotės centro stažuočių su vertėjo paslaugomis pirkimą, jo vertė – daugiau nei ketvirtis milijono eurų. Šių metų vasarą skelbtą pirkimą laimėjusi bendrovė „Thinking Organisations“ įsipareigojo mokytojams surengti savaitės trukmės stažuotes Airijoje, Austrijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Šiaurės Italijoje, Kroatijoje, Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Škotijoje, Anglijoje ir Islandijoje. Vilnietis vertėjas Arūnas Šileris portalui teigė, kad jį ypač nustebino gerokai didesnės nei rinkos vertėjo paslaugos ir tai, kad pirkime nebuvo prašoma pagrįsti vertėjų kvalifikacijos. Kaip šią savaitę skelbė BNS, Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžiame Ugdymo plėtotės centro tarnautojai kai kuriuos pirkimus imituoja – patys suranda ekspertus, o šiuos vėliau „pakiša“ po bendrovėmis, kurios ir laimi konkursus. Kai kurie pirkimų laimėtojai neturi nė vieno darbuotojo, o kai kurie – jokių sąsajų su švietimo sritimi. Apie tai BNS pasakojo kai kurie projektuose dirbę ekspertai. Laikinasis šio centro vadovas Ričardas Totoraitis antradienį nušalintas nuo pareigų, tačiau tebeeina Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojo pareigas. Jis laikinai vadovavo centrui vos vieną dieną. Prieš kelias savaites dėl abejonių sukėlusio ugdymo turinio atnaujinimo pirkimo ministrė iš centro vadovo pareigų atleido Giedrių Vaidelį. Ugdymo plėtotės centras šiuo metu vykdo penkis ES lėšomis remiamus 21 mln. eurų vertės projektus, kasmet vykdo 700 pirkimų. Kito Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldaus Švietimo aprūpinimo centro pirkimuose įmonės „Atea Baltic“ valdoma „Biznio mašinų kompanija“ (BMK) per pastaruosius dvejus metus yra pasirašiusi 149 sutartis, jų bendra vertė viršija 3 mln. eurų. Centro vadovo Tautvydo Salio sūnus Laurynas, bendradarbiaudamas su BMK susijusiomis įmonėmis ir darbuotojais, laimi pirkimus kitoje Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžioje įstaigoje – Ugdymo plėtotės centre. ŠMM šią savaitę pranešė pradėjusi kai kurių pavaldžių įstaigų auditą. Situaciją ŠMM pavaldžiose įstaigose žada nagrinėti Seimo Antikorupcijos komisija ir Viešųjų pirkimų tarnyba. STT yra informavusi, jog žada vertinti korupcijos rizikas Ugdymo plėtotės centre. Švietimo ministrė žada iki šių metų pabaigos pristatyti ŠMM pavaldžių institucijų pertvarką. Iš viso ministerija turi 130 pavaldžių įstaigų.

