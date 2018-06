„Taip, ne per seniausiai. Šią savaitę“, – BNS ketvirtadienį sakė STT direktorius Žydrūnas Bartkus. VSD parlamentarams pateiktoje informacijoje buvo rašoma, kad E. Šatas siekė palankumo „MG Baltic“ koncernui ketinant įsigyti didžiausios šalyje alkoholio gamybos bendrovės „Alita“ akcijas. Tuomet Prezidentūra pranešė, kad pakartotinai kreipėsi į teisėsaugą. „Konkurencijos tarybos įstatymas numato, kad Konkurencijos tarybos pirmininką ir narius ministro pirmininko teikimu skiria prezidentas. Prezidentė artimiausiu metu susitikusi su ministru pirmininku aptars šį klausimą“, – BNS informavo prezidentės spaudos tarnyba. Prezidentūra teigia, kad skiriant E. Šatą į pareigas 2011 ir 2017 metais jis buvo tikrintas pagal Korupcijos prevencijos įstatymą ir STT nė karto nepateikė neigiamos informacijos apie kandidatą. E. Šatas VSD teiginius kategoriškai atmetė. Jis sakė, kad nebuvo palankus „MG Baltic“ koncernui. Konkurencijos tarybos pirmininkas Šarūnas Keserauskas pasirodžius VSD informacijai pareiškė, kad pasitiki savo pavaduotoju.

