„Kratų metu pas įtariamuosius rasta ir paimta daugiau nei 300 000 eurų grynųjų pinigų. Iš jų – apie 200 000 eurų grynųjų pinigų rasta pas korupcija įtariamus teisėjus“, – rašoma STT pranešime spaudai. Konkrečių teisėjų, pas kuriuos rasti pinigai, STT nenurodo. Kyšininkavimo byloje trečiadienį buvo sulaikyti aštuoni teisėjai. Penki iš jų suimti ilgesniam laikui, trys išleisti į laisvę su rašytiniu pasižadėjimu neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Šiame ikiteisminiame tyrime dėl korupcinių nusikaltimų įtarimai yra pareikšti 28 asmenims, tarp jų taip pat yra penki advokatai, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas, jo padėjėjas ir kiti asmenys. Devyniolika iš jų suimti ilgesniam laikui. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, už įvairius palankius teisėjų sprendimus galimai buvo žadėti ir mokėti kyšiai, kurių sumos svyruoja nuo 1000 iki 100 tūkst. eurų. Atliekant ikiteisminį tyrimą, per dvi dienas STT pareigūnai jau atliko daugiau kaip 40 liudytojų apklausų, iš kurių – daugiau nei 20 teisėjų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.