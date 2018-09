„Kai teismo nuosprendžiu asmuo pripažįstamas padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką ir atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, pagal galiojantį teisinį reguliavimą jis laikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu“, - rašoma STT atlikto antikorupcinio vertinimo ataskaitoje. „Mūsų nuomone, asmenys, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, negali būti laikomi nepriekaištingos reputacijos, nes tokiu nuosprendžiu pripažįstama, kad asmuo padarė nusikalstamą veiką, taigi, buvo įrodyti visi padarytos nusikalstamos veikos požymiai“, - nurodo STT. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimas, susijęs su atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės nėra taikomas antstoliams ir jų padėjėjams, taip pat biudžetinių įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų vadovams, teatrų ir koncertinių įstaigų bei kultūros centrų vadovams, pažymi tarnyba. Susiję straipsniai: STT paskelbė statistiką apie gimines savivaldybėse: reakcija stulbinanti STT tyrimas Telšiuose plečiasi: papirkimu įtariamas buvęs administracijos vadovas Notarams ir advokatams taikomas reikalavimas, susijęs tik su atleidimu nuo baudžiamosios atsakomybės, bet ne nuo bausmės. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimai apskritai netaikomi ekspertams, dalyvaujantiems viešųjų pirkimų procedūrose. STT siūlo detalizuoti nepriekaištingos reputacijos reikalavimus ir papildyti subjektų, kuriems taikomi nepriekaištingos reputacijos reikalavimai, sąrašą. Tarnyba prašo Ūkio ir Teisingumo ministerijas, gavusias antikorupcinio vertinimo išvadą, per du mėnesius informuoti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į išvadoje pateiktas pastabas.

