„Patvirtiname, kad R. M. Račkauskas šiuo metu yra sulaikytas“, – BNS sakė STT atstovė spaudai Renata Endružytė. Portalo jp.lt duomenimis, po nuo pat 8 val. ryto trukusios kratos mero kabinete, 12 val. pareigūnai Panevėžio miesto merą išsivedė. R. M. Račkausko telefonas nuo antradienio ryto yra išjungtas. STT įtaria, kad Panevėžio miesto savivaldybėje galimai buvo piktnaudžiaujama tarnyba ir duodami neteisėti nurodymai savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams, siekiant sudaryti palankias sąlygas kai kurioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus. Kaip įtariama, už pažadėtą palankių sprendimų priėmimą galimai buvo atsilyginta kyšiais. Susiję straipsniai: Panevėžio miesto savivaldybę purto STT pareigūnai STT vadas teisinasi dėl subliuškusių bylų ir pokalbių klausymosi Anot STT, atliekamos kratos asmenų darbo vietose bei namuose, iš Panevėžio miesto savivaldybės ir kai kurių uždarųjų akcinių bendrovių paimti tyrimui reikšmingi dokumentai. Teisėsauga žada vėliau antradienį pateikti detalesnę informaciją apie tyrimą dėl įtariamos korupcijos Panevėžio miesto savivaldybėje. R. M. Račkauskas Panevėžio meru buvo išrinktas kaip judėjimo „Povilas Urbšys už sąrašą KARTU“ atstovas. Kilus nesutarimams su parlamentaru Povilu Urbšiu, iš šio judėjimo pasitraukė beveik visa savivaldybės tarybos frakcija, įskaitant patį merą.











