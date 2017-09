„STT pateiks antikorupcinio vertinimo išvadą dėl A.Skardžiaus teiktų pataisų, susijusių su atsinaujinančia energetika. STT pristatys savo išvadą ir paaiškins, kodėl jos tokios“, - BNS sakė komisijos vadovas Vitalijus Gailius. Pasak jo, STT išvados yra naujos, jas užsakė komisija. Tuo metu, kai A. Skardžiaus teikė Seimui pataisas, susijusias su atsinaujinančia energetika, STT antikorupcinio vertinimo neatliko. Antikorupcijos komisija dėl Baltarusijos įmonės „Investenergostroj“ akcijų valdymo taip pat išklausys A. Skardžiaus žmoną Snieguolę Skardžiuvienę bei Skardžių šeimos draugą. Seimas yra įpareigojęs komisiją ištirti, kokie fiziniai ar juridiniai asmenys valdo įmonę „Investenergostroj“, kuriai paskolą yra suteikusi A. Skardžiaus šeima. Bus aiškinamasi, ar įgytų akcijų vertė atitinka investicijos dydį, kokie šių asmenų ryšiai su A. Skardžiumi. Po 20 proc. „Investenergostroj“ akcijų valdo buvęs Baltarusijos valstybinio koncerno „Belenergo“, superkančio elektrą iš bendrovės, vadovas Sergejus Belyj, A. Skardžius žmona, 40 proc. – R. Patalavičius, ilgametis A. Skardžiaus politinis bendražygis ir verslo partneris. Dar 20 proc. akcijų priklauso Rusijos piliečiui Rustemui Nigmetzianovui, turinčiam leidimą gyventi Lietuvoje. Visi kviečiami liudyti asmenys privalo ateiti - tai juos įpareigoja specialusis komisijos statusas.

