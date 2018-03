Toks K. Strupo prašymas aptartas įstaigos dalininkų susirinkime ketvirtadienį. „Sutarta, kad dalininkai šiuo klausimu neturi jokio teisinio pagrindo priimti vienokį ar kitokį sprendimą, nes tai padaryti gali tik gydymo įstaigos vadovas. Tad prof. K. Strupas turėtų tai aptarti su laikinuoju vadovu, kuris yra atsakingas ir už žmogiškuosius išteklius“, – BNS sakė sveikatos apsaugos ministro patarėja Lina Bušinskaitė-Šriubėnė. Laikinai klinikoms vadovauja Vaikų ligoninės direktorius Juozas Raistenskis. Vykstant teisėsaugos tyrimui dėl galimos korupcijos Santaros klinikose, Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį pusmečiui nušalino nuo pareigų šios sostinės ligoninės vadovą K. Strupą. Prieš tai mėnesį jis buvo nušalintas dalininkų – Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus universiteto atstovų – sprendimu. Susiję straipsniai: Tyrimas dėl Santaros klinikų: nauji faktai apie įtarimus Kęstučiui Strupui Santaros klinikų direktorius nuo pareigų nušalintas dar pusmečiui Specialiųjų tyrimų tarnyba vasarį paskelbė Santaros klinikose tirianti galimą kyšininkavimo mechanizmą, kai už laimėtus viešuosius pirkimus iš įmonių reikalauta neteisėto finansinio atlygio, kuris užmaskuotas kaip parama. BNS turimi dokumentai rodo, kad tokiu būdu K. Strupas įtariamas taręsis mažiausiai penkis kartus, Santaros klinikose vykstant viešiesiems pirkimams informacinių technologijų srityje. Prokuroras Romualdas Betingis šią savaitę BNS sakė, kad tyrime yra daugiau nei 10 įtariamųjų, keturi įtariami asmenys – klinikų darbuotojai.

