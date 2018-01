Pasak ministerijos, minėtus prašymus bus galima pateikti iki vasario 2-osios. Anksčiau numatyta prašymus priimti iki sausio 25-osios. Ministerija pripažįsta, kad tai nutiko dėl gyventojų antplūdžio registruojant prašymus gauti vaiko pinigus. „Gyventojams nereikia būgštauti dėl to, kad dėl didelių Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos apkrovų kurį laiką buvo sunkiau pateikti prašymus dėl maisto paketų, skirstomų iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (...), visi, kas teikia prašymus, spės juos pateikti, o savivaldybės – apdoroti“, – teigia ministerija. „Lietuvos ryto“ televizija ketvirtadienį praneša, jog savivaldybių Socialinės paramos skyriai negali priimti gyventojų prašymų, dėl to skyriuose nusidriekė eilės, darbuotojai renka popierinius prašymus, kuriuos vėliau žada įvesti į sistemą. Socialiniai darbuotojai teigia, kad prašymų teikimo termino nukėlimas problemų neišspręs, nes daugeliui besikreipiančiųjų paramos reikia jau šiandien. SADM prižiūrima sistema stringa nuo sausio pirmųjų dienų, kai įvedus vaiko pinigus gyventojams atsirado prievolė registruoti prašymus. Tai galima padaryti internetu, SPIS sistemoje, arba savivaldybių padaliniuose.











