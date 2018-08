Jei Vilniaus miesto taryba būtų pritarusi pasiūlymui, sostinėje būtų atsiradę 15 naujų gatvių pavadinimų, skirtų signatarams Romualdui Ozolui, Vladimirui Beriozovui, Kazimierui Uokai, Eduardui Vilkui, Medardui Čobotui, Valerijonui Šadreikai, Jokūbui Minkevičiui, Petrui Poškui, Stanislovui Gediminui Ilgūnui, Jonui Mačiui, Juozui Dringeliui, Pranciškui Tupikui, Gintautui Iešmantui, Nijolei Ambrazaitytei ir Romualdai Hofertienei. Tačiau idėja įstrigo, nes suabejota, ar toks sprendimas nesupriešintų Vilniaus bendruomenės. Svarbiausia diskusijų sukėlusi priežastis buvo tai, kad kelių signatarų veikla sovietinės okupacijos metais vertintina itin prieštaringai. Kaip rašo dienraštis, antai Kovo 11-osios akto signatarai J. Minkevičius ir V. Beriozovas siejami su buvusiomis represinėmis sovietų valdžios struktūromis. Kol diskutuojama dėl Signatarų gatvės, 15 sostinės gatvių pavadinimai jau suteikti. Naujojoje Vilnioje atsiras Valų, Kartvelų, Galų, Kurdų, Azerių, Albanų gatvės. Iki šiol buvusi bevardė alėja Justiniškėse pavadinta Sigito Gedos vardu. Nauji pavadinimai taip pat suteikti gatvėms Antakalnio (Saulašarių), Naujininkų (Karužiškių), Panerių (Lukonių, Rūdos), Pašilaičių (Giesvės), Verkių (Palemono, Kerniaus), Naujamiesčio (Vlado Putvinskio-Pūtvio) seniūnijose.

