Mokytojų suvažiavime Vilniuje švietimo ir mokslo ministrei Jurgitai Petrauskienei vardijant trečiadienį su profsąjungomis sutartus būdus taisyti naująją tvarką, mokytojai kelis kartus ją petraukė šūksniais ir ūžesiu. „Apie mūsų pateiktus reikalavimus ministerija dar nediskutavo“, – pareiškė streiką organizuojančios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos lyderis Andrius Navickas, trečiadienį dalyvavęs derybose ministerijoje. „Tai kam mums klausyti tos nesąmonės?“, – replikavo viena pedagogė. Švietimo ministrės kalbą mokytojai nutraukė kelis kartus. Suvažiavime Vilniuje Mokytojų namuose dalyvauja apie 400 pedagogų. „Tikrai esu už tai, kad girdėtume vieni kitus, tikrai mokytojas neturi būti tas žmogus, kuriam pokytis sistemoje kelia nerimą, todėl ten, kur yra problema, turime sutelktai ir konstruktyviai ją spręsti“, – sakė visus sprendimus pristačiusi ministrė. Švietimo ir mokslo ministerija teigia, kad trečiadienį su keliomis profesinėmis sąjungomis susitarta padidinti pasirengimui skirtą maksimalų valandų procentą iki 60-ies, taip pat numatyti minimalius pasiruošimui pamokoms skiriamus procentus pagal mokomuosius dalykus. Anot ministerijos, taip pat susitarta numatyti minimalų metinį valandų skaičių, kuris turėtų būti skiriamas vadovavimui klasei, sukonkretinti veiklų mokyklos bendruomenei kriterijus, tikslinti specialiojo ugdymo, švietimo pagalbos, namų mokymo finansavimo tvarką. Sutarta didinti nekontaktinių valandų, skiriamų pasiruošti pamokoms, skaičių viršutinę ribą padidinant nuo 50 iki 60 procentų. Be kitų dalykų, taip pat susitarta detaliau apibrėžti, kiek nekontaktinių valandų galima skirti už pasiruošimą pamokoms įvairių dalykų mokytojams, priklausomai nuo to, kokį dalyką ir kokiose klasėse jie moko, nustatyti minimalią ribą. Ministerija sako, jog taip pat sutarta nustatyti apatinę ribą, kiek gali būti skiriama valandų už vadovavimą klasei. Siūloma, kad tam galėtų būti skiriama ne mažiau kaip 130 valandų per metus. Patikslinta, kokiais atvejais pradinių klasių mokytojams turi būti sudaromas pilnas etatas, nes dabar ne visur laikomasi nustatytų reikalavimų. Būtų numatoma, kad pradinių klasių mokytojams, kurie per metus turi 756 kontaktines valandas, turėtų būti sudaromas visas etatas. Anot ŠMM, trečiadien susitarta peržiūrėti specialiųjų mokyklų ar klasių ugdymo, mokymo namuose finansavimo rodiklius, taip pat vienam mokiniui nustatytą švietimo pagalbos lėšų sumą pagal galimybes padidinti. „Nebus streikų, nebus ir algų“ Streikuojančios profsąjungos lyderis A. Navickas gyrė pedagogų stiprybę ir apkaltino Švietimo ir mokslo ministeriją nekonstruktyvumu derybose. „Aš jau nebepykstu ant to, kad mes buvome niekinami ir žeminami, įžeidinėjami. Šiandien mes esame stiprūs ir mes turime atleisti. Mes pajėgūs atleisti ir žengti toliau į priekį“, – sakė A. Navickas. Į pedagogų suvažiavimą atvyko beveik 400 pedagogų. Pasak A. Navicko, per trečiadienį vykusį susitikimą Švietimo ir mokslo ministerijoje nebuvo susitarta dėl nieko. „Vakar susitikimas ministerijoje buvo nekonstruktyvus, buvo bandoma daryti tas pačias klaidas, kurias bandyta daryti prieš metus“, – teigė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos lyderis. Jis pareiškė, kad „kiek valdžios mums bandė kelti atlyginimus, tiek atlyginimai mums mažėjo“, ir taip sukėlė pedagogų juoką. „Mes norime labai aiškaus ir paprasto algos didinimo 20 proc. tiek mokytojams, tiek darželių auklėtojams ir tai turi būti padaryta nuo sausio 1 dienos“, – kalbėjo A. Navickas. „Mes norime būti mokytojais. Nebenorime būti derybininkais ir darbo užmokesčio sistemos kūrėjais“, – kalbėjo jis. „Mes norime vieningos darbo užmokesčio sistemos, aiškios ir teisingos“, – pridūrė profsąjungos lyderis. Šiuo metu Lietuvoje streikuoja daugiau nei 70 mokyklų pedagogai. Į mokytojų suvažiavimą atvykęs valdančiųjų „valstiečių“ atstovas Seime Naglis Puteikis paragino tęsti streiką. „Nebus streikų, nebus ir algų“, – tvirtino jis. Konservatorius Vytautas Juozapaitis perspėjo pedagogus, kad tikėtis didesnių pokyčių kitąmet jiems neverta. „Praėjus vieną barjerą, mūsų visų laukia ne mažesnis barjeras. Turint omeyje biudžeto priėmimo procedūrą (…) tikėtis pozityvių realių pokyčių aš nematau vilčių“, – kalbėjo politikas. Visgi jis mokytojams teigė, kad jų streikas „bus pati geriausia pamoka jūsų mokiniams“. Streikuojantys pedagogai teigia, kad nauja etatinio apmokėjimo sistema yra neskaidri ir neteisinga, nes Švietimo ir mokslo ministerija tinkamai nepasirūpino pertvarkos įgyvendinimu. Ministerija sako, kad nauja tvarka leido padidinti pedagogų algas ir tolygiau paskirstyti jų krūvį. ŠMM duomenimis, ketvirtadienį streikavo 73 šalies mokyklos.

