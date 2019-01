„Mokytojai dirbo visus metus ir nes nekvestionuojame jų kokybiško ir gero darbo, išmokėjome premijas“, – televizijai sakė Vilniaus vicemerė Edita Tamošiūnaitė. Sostinėje streikavo 13 mokyklų. Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijoje išdalinta premijų suma siekia 154 tūkst. eurų, jas gavo 117 mokytojų, o 77 Žemynos progimnazijos pedagogai gavo 92 tūkst. eurų. Pasak E. Tamošiūnaitės, jeigu sostinėje streikavę pedagogai organizuos konsultacijas, dirbs viršvalandžius, jie turi galimybę dar daugiau užsidirbti. Tuo metu Kalvarijos savivaldybėje vienos streikavusios mokyklos sutaupyti pinigai buvo perduoti kitoms mokykloms. Kaip skelbė BNS, streiko pabaigoje Andriaus Navicko vadovaujama profsąjunga žadėjo po kurio laiko vertinti, kiek prarasto darbo užmokesčio pedagogai susigrąžino per papildomą darbo krūvį, o algų skirtumas jiems bus išmokėtas iš streiko fondo ir profsąjungos nario mokesčio. Pasak A. Navicko, jau paaukota apie 50 tūkst. eurų. Praėjusių metų pabaigoje daugiau nei mėnesį streikavusi dalis pedagogų protestavo dėl didesnių algų ir rugsėjį įvestos etatinio apmokėjimo sistemos. Vienu metu streikavo apie 1,5 tūkst. mokytojų iš 45 tūkst.

