Strateginė Rusijos klaida: vienos šalies narystė NATO taptų lemtinga Kremliui

Jau ne vienerius metus pusiau juokais, pusiau rimtai mėgstama pažymėti, kad nėra geresnio narystės NATO, o ir viso Aljanso prasmės reklamuotojo, nei Vladimiras Putinas. Rusijos agresija prieš kaimynes – nuo istorinėje sąmonėje dar neišnykusių XX a. karų iki 2008-ųjų karo prieš Sakartvelą, 2014-ųjų agresijos prieš Ukrainą, kas šiemet išvirto į atvirą karą suvienijom sustiprino Aljansą, dar kartą įrodė šios organizacijos svarbą, palaidojo kalbas apie „NATO smegenų mirtį“.

Ir, regis, gali nutikti tai, kas nebuvo įsivaizduojama viso Šaltojo karo metais: Švedija ir Suomija ketina jau vasarą stoti į NATO. Tai pirmadienį pranešė britų laikraštis „The Times“, remdamasis šaltiniais.

Pasak jų, Rusija padarė „didžiulę strateginę klaidą“, nes Suomija ir Švedija atrodo pasirengusios prisijungti prie NATO jau vasarą. Kaip pažymi leidinys, Suomija pateiks paraišką dėl stojimo į Aljansą birželio mėnesį, o po jos šį žingsnį žengs ir Švedija. Anot šaltinių, Švedijos ir Suomijos vyriausybės kartu dirba, kad pasiektų konsensusą savo šalyse stojimo į NATO klausimu, bet galutinį sprendimą kiekviena valstybė priims savarankiškai.

Ir nors Švedijoje dar netrūksta dvejonių, būtent Suomijos, kuri turi 1340 km sieną su Rusija ir nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos liko neprisijungusi prie karinio aljanso, sprendimas yra ypač svarbus. Suomijos premjerė Sanna Marin patvirtino, jog sprendimas dėl tikėtinos narystės NATO, greičiausiai, bus priimtas iki birželio pabaigos.

„Diskutuosime labai atsargiai, bet netruksime ilgiau nei privalome“, – spaudos konferencijoje teigė socialdemokratų lyderė. „Manau, kad pabaigsime diskusiją iki vidurvasario“, – pridūrė ji. Tačiau iš tikrųjų tai jau nebėra diskusijų klausimais – visos pagrindinės Suomijos partijos, netgi Finliandizaciją anksčiau palaikiusios opozicinės dabar pritaria narystei NATO, dauguma parlamentarų taip pat pasisako už prisijungimą prie Aljanso, tam rekordiškai didelis ir NATO šalininkų skaičius – apklausos rodo 62 proc. NATO rėmėjų. Tokie skaičiai, beje, buvo ir Lietuvoje prieš įstojant į NATO.

The most Finlandized party in Finland has now officially taken a stance to apply for NATO membership. This seals the deal. https://t.co/uA2jYtjNt8