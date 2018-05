Teismas verdiktą Strasbūre viešame posėdyje paskelbs ketvirtadienį, gegužės 31 dieną, 11 val. Lietuvos laiku. Skundą prieš Lietuvą pateikė šiuo metu Gvantanamo bazėje Kuboje kalinamas Saudo Arabijoje gimęs palestinietis Abu Zubayda. Rugsėjo 11-osios išpuolių organizavimu įtariamas 47 metų vyras teigia, kad jis 2005–2006 metais kalintas slaptame tardymo centre Lietuvoje, o laikymo sąlygos prilygo kankinimui. Anot teismo pranešimo, jis tvirtina, kad Lietuva leido JAV žvalgybos pareigūnams jį „kankinti įvairiomis psichologinio ir fizinio smurto formomis“. Susiję straipsniai: Su Haga dėl CŽV kalėjimo kalbėsianti Lietuva neišsižada žvalgybos cetro versijos Lietuvai gali tekti vėl aiškintis dėl kankinimų spėjamame CŽV kalėjime Lietuvos vyriausybė atmeta spėjimus, kad Antaviliuose, 15 kilometrų nuo Vilniaus, galėjo veikti slaptas Centrinės žvalgybos valdybos (CŽA) kalėjimas. Lietuvos pareigūnų teigimu, šiame pastate buvo kuriamas žvalgybos paramos centras. 2014 metų pabaigoje JAV Senatas paviešino ataskaitą apie CŽA vykdytus įtariamųjų terorizmu kankinimus slaptuose įkalinimo centruose po Rugsėjo 11-osios teroro išpuolių. Išslaptintoje versijoje konkrečios šalys neįvardijamos, bet Abu Zubaydah advokatė teigia, kad Lietuvoje veikė dokumente „violetiniu“ vadinamas centras. Abu Zubaydah yra laimėjęs panašią bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme prieš kaimyninę Lenkiją. Strasbūro teismas pripažino, kad Varšuva buvo davusi leidimą CŽA įsteigti šalies teritorijoje slaptą kalėjimą ir neužkirto kelio dviejų įtariamųjų įkalinimui bei kankinimui 2002–2003 metais. EŽTT įpareigojo Lenkiją Abu Zubaydah sumokėti 130 tūkst. eurų. Panašių kaltinimų kaip Lietuva yra sulaukusi ir Rumunija. Jos atžvilgiu sprendimas taip pat bus skelbiamas gegužės 31 dieną.

