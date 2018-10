Penkių teisėjų kolegija nusprendė, kad nėra pagrindo bylą perduoti peržiūrėti Strasbūro teismo Didžiajai kolegijai. Europos Žmogaus Teisių Teismas gegužės 31 dieną paskelbė, kad Lietuvoje 2005–2006 metais veikė slaptas CŽA kalėjimas, kur amerikiečiai tardė įtariamuosius terorizmu. Dėl neteisėto kalinimo Lietuvoje Strasbūro teismas įpareigojo išmokėti 130 tūkst. eurų kompensaciją Saudo Arabijoje gimusiam palestiniečiui Abu Zubaydah. JAV pareigūnai yra sakę, kad 47 metų A. Zubaydah galėjo prisidėti prie Rugsėjo 11-osios išpuolių Amerikoje, tačiau jam oficialūs kaltinimai iki šiol nėra paskelbti. Skelbiama, kad vyras šiuo metu kalinamas Gvantanamo bazėje Kuboje. Lietuvos Vyriausybės atstovai Strasbūro teisme teigė, kad patalpose Antaviliuose, netoli Vilniaus turėjo veikti žvalgybos paramos centras, o įtarimų sukėlusiais lėktuvais į Lietuvą gabenti ne žmonės, bet ryšių įranga.

