Stoties prostitutei – išskirtinis pasiūlymas: už paslaugą nepagailėjo 4 tūkst. eurų

Alkoholis, narkotikai – neatsiejama prostitučių gyvenimo dalis, dauguma jų dėl to ir teikia seksualines paslaugas, kad tik galėtų įsigyti kvaišalų. Pažeidžiamos merginos neslepia, kad yra pernelyg giliai įklimpusios, todėl esą neturi kito pasirinkimo. Nors iš tikrųjų jo net neieško.

Tai paaiškėjo Lietuvos apeliaciniam teismui išnagrinėjus baudžiamąją bylą, kurioje dėl pelnymosi iš merginų prostitucijos buvo nuteisti du jų savadautojai, o nukentėjusiomis buvo pripažintos net septynios sostinės Stoties rajone dirbusios prostitutės. Viena jų – išskirtinė mergina. Bent taip teigia jos paslaugas klientams siūlęs savadautojas.

Tarp klientų – garsios pavardės

„Rima (vardas pakeistas) prostitucija verčiasi labai ilgą laiką, ji yra pasakojusi, jog turi daug nuolatinių aukštas pareigas užimančių klientų, man rodė nuotraukas ir savo skelbimus internete“, – pareiškė puspenktų metų laisvės atėmimo bausme nuteistas 51 metų vilnietis Janas Valentinovičius.

Kad ne vienerius metus pardavinėjo savo kūną, neslėpė ir pati mergina, tačiau ji pažymėjo, jog kurį laiką jau nesivertė prostitucija, norėjo gyventi normalų gyvenimą ir susigrąžinti į globos namus uždarytus vaikus. Tačiau tam reikėjo pinigų, o darbo jai nepavykdavo susirasti, todėl sulaukusi pasiūlymo vėl teikti seksualines paslaugas, sutiko kurį laiką padirbėti.

Rima sakė, kad tiek J. Valentinovičių, tiek kitą savadautoją – 34 metų Arūną Zurzą ji pažinojo dar nuo tų laikų, kai Stoties rajone vertėsi prostitucija.

„Vieną dieną jie man vėl pasiūlė teikti seksualines paslaugas, bet jau ne gatvėje, o jų išnuomotame bute, o gautus pinigus – pasidalinti, – pasakojo prostitucija besivertusi mergina. – Sutikau. Bute, kuriame buvau apgyvendinta, taip pat dirbo ir kita mergina – Viktorija (vardas pakeistas). Iš klientų gautus pinigus mes visada turėdavome atiduoti J. Valentinovičiui, o šis padalindavo – dalį pasilikdavo sau, dalį duodavo A. Zurzai ir man.“

Mergina neslėpė, kad labai bijojo A. Zurzos, nes šis ne kartą naudojo psichologinį ir fizinį smurtą: „Taip jis siekė, kad visada paklusčiau ir jo klausyčiau. Tačiau aš kartą nesutikau pinigais dalytis su A. Zurza – tada buvau itin stipriai sumušta. Bet tai buvo paskutinė diena, kai aš buvau išnuomotame bute – po šio įvykio išėjau ir daugiau seksualinių paslaugų nebeteikiau.“

Nukentėjusiąja pripažinta Rima sakė, kad daugybę metų yra priklausoma nuo alkoholio, o savadautojai puikiai žinojo apie šią jos priklausomybę ir tuo naudojosi, siekdami ją kontroliuoti.

Šį Rimos pasakojimą tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio nagrinėjimo metu patvirtino kita prostitutė – ji sakė, kad su vienu savadautojų A. Zurza susipažino dirbdama Stoties rajone. „Priėjęs A. Zurza pasiūlė dirbti nuomojamame bute, o gautus pinigus dalytis per pusę“, – sakė mergina.

Ji pasakojo, kad nuomojamame bute taip pat gyveno dar kelios merginos, kurios irgi teikė seksualines paslaugas, o uždirbtus pinigus dalinosi su savadautoju.

Po smurto – prostitučių baimė

„Kartą A. Zurza kitų merginų akivaizdoje žiauriai sumušė Rimą, po to aš labai bijojau dėl savo saugumo, nes manęs galėjo laukti toks pats likimas, – sakė prostitutė. – Kai Rima išėjo iš buto, po kelių dienų mus pervežė į kitą nuomojamą būstą, iš čia pabėgo viena merginų, bet vėliau grįžo – A. Zurza jai grasino. Bijojau, kad ir su manimi gali būti susidorota, todėl vieną dieną nutariau išeiti – grįžau atgal į Stoties rajoną dirbti savarankiškai. A. Zurza buvo labai nepatenkintas, net grasino mane sumušti ir pareikalavo 500 eurų kompensacijos už tai, kad neteikiu seksualinių paslaugų jo nuomojamame bute.“

Mergina teigė, kad tuo metu, kai dirbo nuomojamame bute, klientų jai nereikėjo ieškoti, nes šie patys susirasdavo: „A. Zurza internete talpindavo skelbimus su merginų intymiomis nuotraukomis.“

O šias nuotraukas, kaip pareigūnams pasakojo kita prostitutė, padarydavo A. Zurzos draugė. „Ji savo namuose padarė mano intymių nuotraukų, paskui jos buvo patalpintos internete – seksualines paslaugas teikiau tik vieną kartą, nes atidavusi iš kliento gautus pinigus savo dalies taip ir neatgavau“, – teigė iš savadautojo spąstų išsivadavusi mergina.

Kiek tiksliai savadautojai galėjo uždirbti iš merginų prostitucijos, pareigūnai nenustatė, tačiau paaiškėjo, kad jie buvo sumąstę gerokai pelningesnį planą, kaip užsidirbti iš merginų – Vilniuje studijavęs Nigerijos pilietis Peteris Oluwaseunas Omotosho ieškojo moters, kuri ryžtųsi fiktyviai santuokai. Savo planais su savadautojais pasidalinęs nigerietis netrukus gavo gerų žinių – bus surasta mergina, tereikia, tik sumokėti.

Užsienietis sutiko nuotakai sumokėti 4 tūkst. eurų, o savadautojai nutarė, kad ištekėti už nigeriečio tinkamiausia yra Rima – ta pati prostitutė, kuri svajojo palikti šį darbą. Išgirdusi, kad už fiktyvias vestuves žadamas atlygis, Rima iš karto sutiko tekėti.

„Su užsieniečiu mane supažindino A. Zurza, – sakė kartą jau ištekėjusi, bet tuo metu jau išsiskyrusi jauna moteris. – Antrojo susitikimo metu perdaviau savo pasą ir ištuokos liudijimą, o nigerietis man sumokėjo 400 eurų, kuriuos turėjau pasidalinti ne tik su A. Zurza, bet ir J. Valentinovičiumi.“

Moteris teigė, kad vėliau jai buvo žadama sumokėti likusius pinigus – prieš pat skrydį į Danijos sostinę Kopenhagą, nes čia P. O. Omotosho buvo sumąstęs vestuvių ceremoniją.

„Bet prieš pat išvyką aš persigalvojau ir vykti atsisakiau, – teigė Rima. – Tada patyriau didžiulį spaudimą tiek iš savadautojų, tiek iš jaunikio, jie man grasino, bandė spausti, kad persigalvočiau.“

Net neketino tekėti – reikėjo tik pinigų

Pareigūnai telekomunikacijų tinklais užfiksavo daugybę SMS žinučių ir telefoninių pokalbių, kurių metu už atsisakymą ištekėti Rimai buvo grasinama susidorojimu – į kilusį konfliktą įsikišo ir merginos darbą kontroliavęs J. Valentinovičius.

Tuo metu A. Zurza neigė, kad Rimai darė poveikį. Teisėjams vyras pasakojo, kad susipažinęs su nigeriečiu sužinojo, jog šis norėtų Lietuvoje sukurti šeimą, tačiau neturi merginos – paprašė ją surasti.

„Kai supažindinau Rimą su nigeriečiu, ji sakė, kad vyras jai labai patiko, – teigė A. Zurza. – O vėliau P. O. Omotosho man pasiskundė, kad niekaip su Rima negali susisiekti, ši esą jį apgavo, nes išviliojo pinigus. Jausdamas kaltę ir bijodamas, kad jis gali man liepti grąžinti pinigus, susisiekiau su Rima ir pareikalavau grąžinti viską, ką gavo iš P. O. Omotosho. Tarp mūsų įvyko žodinis konfliktas, nes Rima atsisakė grąžinti pinigus – ji sakė, kad net neketino ištekėti, tik norėjo išvilioti pinigų.“

Kad norėjo nusipirkti nuotaką fiktyviai santuokai, neigė ir nigerietis, tačiau vis dėlto pripažino, jog pinigus jaunajai mokėjo.

„A. Zurzos paprašiau surasti merginą, norinčią kurti šeimą, – sakė jis. – Aš iš karto aiškiai išdėsčiau savo poziciją – mano santykiai yra rimti, o A. Zurza patikino, kad žino daug merginų, kurioms aš galėčiau patikti. Po kiek laiko jis mane supažindino su Rima, su ja pabendravęs supratau, kad ir ji nori rimtų santykių ir mes nutarėme susituokti. Antrojo susitikimo metu jai daviau 400 eurų, nes norėjau, kad ji nusipirktų mobiliojo ryšio telefoną ir atsiskaitytų su A. Zurza. Vestuves planavau Danijoje, buvau užsakęs lėktuvo bilietus ir viešbutį, tačiau kelionės išvakarėse Rima man paskambino ir pranešė, kad atsisako tekėti, taip pat teigė, jog gydosi ligoninėje. Vėliau ji į mano skambučius neatsakė, ji net buvo atsisakiusi pasakyti, kokioje yra ligoninėje – norėjau ją aplankyti.“

Vyras neslėpė, kad vestuvių ceremonijai net buvo nupirkęs žiedus – juk jo ketinimai buvo rimti. Tačiau ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai išsiaiškino, kad P. O. Omotosho melavo – nupirko, bet ne auksinius, o paprasčiausius žiedus, už kuriuos viename sostinės prekybos centre sumokėjo vos 10 eurų.

Nuotaka – „masažuojanti“ prostitutė

Žlugus santuokai su Rima nigerietis nenuleido rankų ir iš karto ėmė ieškoti kitos „nuotakos“. Ir ją tą pačią dieną surado – interneto puslapyje, kur prostitucija užsiimančios merginos reklamavo savo teikiamas seksualines paslaugas, paskambino „masažistei“. Kadangi ši jau telefoninio pokalbio metu pažadėjo ištekėti, nigerietis išvyko į jos namus „susipažinti“.

„Čia man mergina suteikė masažo paslaugas ir pažadėjo mane palydėti iki Civilinės metrikacijos skyriaus, kuriame norėjau sužinoti apie santuokos sudarymo Lietuvoje procedūrą, – teigė nigerietis. – Už masažą merginai sumokėjau 60 eurų, o už tai, kad kitą dieną kartu nuėjo į Santuokų rūmus, daviau dar 100 Eur. Daugiau jos nemačiau.“

Tuo metu pareigūnai išsiaiškino, kad P. O. Omotosho telefonu gyrėsi A. Zurzai, kad susirado 38 metų „masažistę“, kuri taip pat už pinigus sutiko ištekėti – vyras net ketino vykti į Švedijoje įsikūrusią Nigerijos ambasadą ir ten gauti fiktyviai santuokai reikalingus dokumentus, o vėliau – Lietuvoje susituokti su prostitute.

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad šiai už fiktyvią santuoką buvo pažadėta gerokai mažesnė pinigų suma – 2 tūkst. Eur.

„Sutikau už šią sumą sudaryti santuoką, su nigeriečiu buvau nuvykusi į Santuokos rūmus, tačiau jis neturėjo visų reikiamų dokumentų vertimų į lietuvių kalbą, todėl iš karto susituokti nepavyko, – sakė ji. – Už tai, kad vykau į Santuokų rūmus, man buvo duotas avansas – 200 Eur. Nigerietis man aiškino, kad jam reikėjo fiktyviai vesti bet kurios Europos Sąjungai priklausančios valstybės pilietę, nes jis planavo legaliai gyventi ir dirbti Didžiojoje Britanijoje.“

Mergina sakė, kad sutiko ištekėti tik dėl to, jog tuo metu buvo labai prasta jos finansinė padėtis, nes beveik nebuvo klientų, norinčių pasinaudoti jos teikiamomis seksualinėmis paslaugomis, be to, ji buvo įklimpusi į skolas, o kreditoriai reikalavo kuo greičiau jas padengti.

„Kartais vartodavau narkotikus, kurių man atveždavo klientai“, – sakė taip ir neištekėjusi prostitutė.

Jos vestuvės neįvyko ne tik dėl trūkstamų dokumentų, bet ir dėl to, kad į šį reikalą įsikišo teisėsaugos pareigūnai – jie slapta fiksavo ne tik, kaip verbuojamos prostitutės santuokai, bet ir kaip iš jų darbo nuomojamuose butuose yra surenkami pinigai: savadautojai merginomis nepasitikėjo, todėl uždirbtų pinigų atvažiuodavo paimti kiekvieną dieną – greičiausiai baiminosi, kad merginos visą uždarbį išleis alkoholiui ir narkotikams.

Nuotraukas pamatė artimieji

Baudžiamąją bylą nagrinėjant teisme A. Zurza ir J. Valentinovičius neigė jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas, kratėsi savadautojų ir piršlių etiketės, tačiau buvo surinkta pakankamai įrodymų, pagrinžiančių jų kaltę.

A. Zurzai teismas skyrė laisvės atėmimo septyneriems metams bausmę, tuo metu J. Valentinovičius už grotų turės praleisti puspenktų metų. Fiktyvios nuotakos įnirtingai Lietuvoje ieškojęs nigerietis buvo įkalintas trejiems metams. Be to, iš visų nuteistųjų teismas nukentėjusiąja pripažintai „nuotakai“ Rimai priteisė 4 tūkst. Eur neturtinei žalai atlyginti.

Dar tūkstantį eurų A. Zurza privalės sumokėti vienai prostitutei, kurią vertė teikti seksualines paslaugas. Kitos merginos savadautojams neturėjo pretenzijų, nors ir pripažino, kad ateityje jų nenorėtų sutikti laisvėje.

„Dėl nuteistųjų nusikalstamų veiksmų nukentėjusiosios patyrė tam tikrų neigiamų emocijų ir išgyvenimų, savanaudiškais tikslais buvo pasinaudota jų pažeidžiamumu“, – pažymėjo baudžiamąją bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija.

Jų teigimu, dar iki pažinties su nuteistaisiais nukentėjusioji Rima piktnaudžiavo alkoholiu ir buvo nuo jo priklausoma, ji taip pat vertėsi prostitucija dar prieš susipažindama su savadautoijais.

„Ši aplinkybė rodo, kad jos moralinės nuostatos buvo susiformavusios gerokai anksčiau, nei iki nuteistiesiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo, o neteisėtą prostitucijos veiklą, už kurią numatyta administracinė atsakomybė, ji laikė sau priimtinu ir tinkamu būdu piniginėms lėšoms gauti“, – apie Rimos praeitį pažymėjo teismas. Šiandien šią merginą prižiūri socialiniai darbuotojai, ji bando kurti naują gyvenimą ir stengiasi pamiršti tai, ką patyrė dirbdama Stoties rajone.

Tuo kita nukentėjusioji teismui nurodė, kad daugiausiai išgyvenimų patyrė dėl to, kad vieną parą nuomojamame bute teikė seksualines paslaugas, tačiau savadautojai už tai nesumokėjo pinigų, be to, ji buvo visiškai nuoga nufotografuota, o jos nuotraukos buvo patalpintos internetiniame skelbimų puslapyje. Šias nuotraukas pamatė merginos artimieji, nieko nežinoję apie slaptą merginos darbą.