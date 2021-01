Stipriai atšalus, Vilniaus nakvynės namuose kasnakt pasirūpinama apie 400 benamių

Nakvynės paslaugas benamiams teikia BĮ Vilniaus miesto nakvynės namų filialai:

• Vilkpėdės g. 12 – 170 apnakvindinimo vietų, paslaugos teikiamos iki 6 mėn.

• Lenkų g. 1 – 100 vietų (iš jų 60 vietų – laikinas apnakvindinimas nuo vienos nakties iki 3 parų, bendroje salėje).

• T. Kosciuškos g. 8 nakvynės namų filiale „Sala“ – 30 vietų.

Vilniaus miesto savivaldybė taip pat iš dalies finansuoja Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ projektą „Vilniaus arkivyskupijos Caritas nakvynės namai“, kur teikiamos laikino apgyvendinimo paslaugos iki 65 socialinės rizikos asmenų per mėnesį, taip pat psichosocialinė pagalba, psichologo ir socialinių darbuotojų grupinio konsultavimo paslaugos, dienos užimtumo paslaugos benamiams asmenims.

Šiuo itin šaltu metu socialiai remtiniems gyventojams ir benamiams ne mažiau svarbios ir maitinimo paslaugos, kur sušalę gali gauti karšto maisto. Vilniaus Arkivyskupijos Caritas labdaros valgykloje „Betanija“ M. K. Paco g. 4 per dieną pamaitinama 150 asmenų, kartą per ketvirtį išdalinama 250 ilgalaikio galiojimo maisto produktų. Dvejose labdaros paramos fondo „Vilties centras valgyklose, įsikūrusiose Gerovės g. 29 ir Tyzenhauzų g. 18 laikinuose modulinės patalpose, kasdien pamaitinama apie 600 asmenų, dar 100 asmenų kas savaitę išdalinama maisto produktų rinkinių. Nakvynės namuose Lenkų g. 1 (renovuojami A. Kojelavičiaus g. 50) nakvojantiems ir dėl ligos negalintiems nuvykti iki labdaros valgyklų, bendroje salėje 6 kartus per savaitę tiekiami maisto produktų rinkiniai.

Dabar Savivaldybė rekonstruoja Naujojoje Vilnioje. A. Kojelavičiaus g. 50 gatvėje įsikūrusius nakvynės namus, kurie nebuvo remontuoti beveik du dešimtmečius. Nakvynės namuose bus įvesta dujotiekio sistema, rekonstruota vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų sistema, pakeisti inžineriniai tinklai, įrengta signalizacija, 10 dušo patalpų, 2 virtuvės. Apšiltinus ir moderniai rekonstravus pastatą, jis bus pritaikytas žmonių su negalia poreikiams, bus sutvarkyta ir sklypo aplinka. Šiuo metu taip pat, vykdoma Gardino g. 2 A esančios labdaros valgyklos rekonstrukcija.