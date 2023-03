Statuto pakeitimai įpareigotų Vyriausybę laiku pateikti išvadas dėl įstatymų projektų

Siūloma numatyti, kad Vyriausybė išvadas dėl įstatymų projektų turėtų pateikti Seimui per 30 darbo dienų. Jeigu per šį terminą Vyriausybė nespėtų to padaryti, už Vyriausybės išvadų parengimą atsakinga institucija turėtų informuoti Seimo pagrindinį komitetą apie tokio vėlavimo priežastis ir nurodyti numatomą išvadų pateikimo terminą.

Jeigu Vyriausybė per nustatytą terminą nepateiks išvadų dėl įstatymo projekto ir nepateiks prašymo pratęsti jų pateikimo terminą arba nepateiks išvadų per pratęstą terminą, įstatymo projekto svarstymas galės būti tęsiamas ir negavus Vyriausybės išvadų.

Kartu siūloma Statute palikti saugiklį, kuris užtikrintų, kad negavus Vyriausybės išvadų įstatymo projekto negalima svarstyti, jeigu jam įgyvendinti reikės lėšų, susijusių su valstybės biudžeto koregavimu, taip pat jeigu įstatymais nustatomi nauji mokesčiai, nauji mokesčio tarifai ir lengvatos.

Imtis Statuto pataisų dėl Vyriausybės išvadų pateikimo procedūros parlamentarai nutarė dėl to, kad dažnai pasikartoja situacija, kai tiek ši, tiek ir buvusios Vyriausybės nuolat nespėja pateikti išvadų Seimo statute nustatytais terminais tai yra per 4 savaites.

Įstatymų leidėjai tvirtina, kad Vyriausybė, nepateikdama savo siūlymų dėl Seime svarstomų įstatymų projektų suplanuotais terminais, išbalansuoja Seimo sesijos darbų programą ir komitetų darbą, o visa tai daro neigiamą įtaką visam teisėkūros procesui.

Tikimasi, kad siūlomi Seimo statuto pakeitimai ne tik leistų efektyviau planuoti parlamento darbą, tačiau ir įpareigotų Vyriausybę neužlaikyti išvadų ilgiau, nei objektyviai būtina.

Šiuo metu Seimo Statute nustatyta, kad Vyriausybė išvadas dėl įstatymų projektų pateikia Seimui per 4 savaites.