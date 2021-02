Statistika apniaukė viltis kuo greičiau išsivaduoti iš karantino: didieji miestai – raudonoje zonoje

Ketvirtadienį skelbiamais oficialiosios statistikos duomenimis, šalyje per pastarąją savaitę naujų mirtinai pavojingos infekcijos atvejų nustatyta 12,4 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę, ir dabar 7 dienų vidurkis – 522 atvejai. Skaičiuojant 100 tūkst. gyventojų, per paskutines 14 dienų patvirtinti 242 nauji COVID-19 atvejai. Per savaitę atlikti 47 393 tyrimai, teigiamų atvejų nustatyta 7,7 proc.

Iki šiol Lietuvoje mirė 6281 mirtinai pavojinga infekcija užsikrėtęs žmogus. Dešimtadalis visų šių mirčių (627) tenka Kaunui, kuris vis dar sergamumo koronaviruso liga žemėlapyje išlieka raudonojoje zonoje. Per 14 parų mieste fiksuota 268,4 naujo infekcijos atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Tačiau per savaitę jų skaičius padidėjo 1,66 proc. Nuo pandemijos pradžios Kaune patvirtinta apie 22 tūkst. užsikrėtimų COVID-19. Pasveikusiais medikai pripažino 16 240 infekuotų kauniečių, šiuo metu serga – 5017. Mieste per pastarąsias 7 dienų dėl koronaviruso infekcijos nustatymo atlikti 6397 tyrimai, ir liga nustatyta 6 proc. atvejų. Iki ketvirtadienio nuo koronaviruso infekcijos paskiepyta 14 117 kauniečių.

Vilniuje per savaitę laiką nustatyta 9,9 proc. teigiamų ligos atvejų (tyrimų apimtis – 11 568). Iki šiol šalies sostinėje patvirtinta per 40 tūkst. infekcijos atvejų. Pagal oficialią statistiką, serga 2176 (de jure – 14 379), pasveiko 37 467 (de jure – 25 264). Keturiolikos pastarųjų dienų laikotarpiu naujų ligos atvejų skaičius pasiekęs 344 – 100 tūkst. gyventojų, tad Vilniaus teritorija sergamumo COVID-19 žemėlapyje nuspalvinta raudonai. Vilniaus rajono – irgi (291 atv. 100 tūkst. gyventojų). Šiuo metu rajone COVID-19 liga serga 288 (de jure – 2496) gyventojai, pasveiko 7106 (de jure – 4896).

Kur kas šviesesnė Kauno rajono savivaldybės teritorija, kur nuo pandemijos pradžios nustatyti 5686 COVID-19 atvejai, o per 2 paskutines savaites jų patvirtinta 212 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Iki šiol pasveiko 5309 rajono gyventojai (statistiškai, de jure, užfiksuotas mažesnis skaičius – 4022). Dabar serga 216 (de jure – 1503) pakaunės gyventojai.

Šviesiai rožine spalva paženklinta ir Šiaulių miesto teritorija (176 atv.), užtat ryškiai raudona – Klaipėdos (313 atv. per 2 savaites 100 tūkst. gyventojų) bei Panevėžio (267 atv.) savivaldybių teritorijos.

Saugiausiai šiuo metu turėtų jaustis Neringos gyventojai, nes šio kurorto savivaldybėje per 14 pastarųjų dienų nebuvo patvirtintas nė vienas naujas COVID-19 ligos atvejis. Mažai jų per tą patį laiką nustatyta ir Pasvalio bei Pakruojo rajonų savivaldybėse (po 49 atv.) ar Birštone (50 atv.). Bet trijose iš 60-ies Lietuvos savivaldybių santykinis sergamumo rodiklis viršija 500 naujų atvejų 100 tūkst. gyventojų per paskutines 2 savaites). Didžiausiu sergamumu koronaviruso infekcija šiuo metu pasižymi Biržų rajono (547 atv.), Švenčionių rajono (511 atv.) bei Visagino (508) savivaldybės.