Startuoja pirmieji tyrimai koronaviruso mutacijoms Lietuvoje nustatyti

Pirmieji tyrimai šią savaitę bus atlikti ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control ) laboratorijoje, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje (Kauno klinikose), o Vilniaus universiteto ligoninė (Santaros klinikos), Vilniaus universiteto (VU) ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) laboratorijos ruošiasi startuoti artimiausiu metu.

NVSPL direktoriaus Dano Bakšos teigimu, šie tyrimai leis stebėti šalyje plintančio viruso mutacijas ir jų dinamiką, nes kuo anksčiau bus fiksuojamos koronaviruso atmainos, tuo daugiau galimybių turėsime greičiau imtis reikiamų priemonių stabdant tolimesnį jo plitimą.

„Dar šią savaitę pirmuosius maždaug 200 sekoskaitos tyrimų planuoja atlikti ECDC ir Kauno klinikos. Kitos įstaigos šiuo metu intensyviai ruošiasi startui – diegia technologinius sprendimus savo laboratorijose, kurie reikalingi tokiems tyrimams atlikti, vyksta konstruktyvios diskusijos dėl tyrimų organizavimo, duomenų standartizavimo, imties sudarymo ir kt.“, – sako D. Bakša.

Nacionaliniu mastu tokie tyrimai šalyje bus atliekami pirmą kartą. Tad, anot D. Bakšos, visas procesas kuriamas nuo nulio ir bus nuolat ieškoma būdų jį patobulinti. „Tai yra didelė atsakomybė, bet tuo pačiu labai įdomus ir Lietuvai reikšmingas iššūkis, kurį įmanoma įgyvendinti tik veikiant kartu“ – sako NVSPL vadovas. Be to, svarstoma apie atrankinių tyrimų įvedimą, siekiant greičiau aptikti tam tikras viruso linijas.

Tyrimus atliksiančios įstaigos Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime nurodė preliminarius skaičiavimus, kiek kiekviena iš jų planuoja atlikti tyrimų pradžioje. Tikėtina, kad šie skaičiai gali kisti, nes galimybės įvertintos pagal dabar turimas priemonių atsargas, žmogiškuosius išteklius, naudojamos įrangos pajėgumus ir t. t.

Šiuo metu planuojama, jog daugiausia viruso mutacijas nustatinės Santaros klinikos – per savaitę numatyta atlikti 384 tyrimus; Kauno klinikose planuojama atlikti po 96 sekoskaitos tyrimus per savaitę. Universitetų laboratorijose kol kas numatyta atlikti mažiau – 24 tyrimus per dvi savaites VU ir 24 tyrimus per savaitę LSMU laboratorijose.

Dabar yra sudarinėjamos sutartys su VU, LSMU, Santaros ir Kauno klinikomis, kuriose numatoma, kokiomis sąlygomis bus atliekami šie sudėtingi tyrimai, kaip už juos bus atsiskaitoma Valstybinės ligonių kasos (VLK) patvirtintais įkainiais.