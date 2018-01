Tarnyba skelbia, kad nauja iniciatyva paremta Švedijos patyčių prevencijos organizacijos „Friends“ patirtimi, per ją patyčias bus bandoma stabdyti per socialinę reklamą. Reklamose bus rodomos patyčių tarp vaikų situacijos ir galimos aplinkinių reakcijos, kurios padeda stabdyti šį žeminantį elgesį. Jos sukurtos pagal švedų pavyzdį ir bus transliuojamos per televizijas bei socialinius tinklus. Taip pat sukurti lauko reklamos plakatai, kviesiantys stabdyti patyčias. Pirmadienį Švedijos ambasadoje surengtas naujos kampanijos pristatymas. Švedijos ambasadorė Maria Christina Lundqvist pabrėžė, kad kova su patyčiomis yra svarbi jos veiklos sritis. „Nediskriminavimas, lygybė, taip pat vaikų teisių užtikrinimas yra labai svarbios Švedijos ambasados veiklos sritys“, – sakė M. C. Lundqvist. „Vaikų linijos“ vadovas Robertas Povilaitis savo ruožtu teigė, kad mokyklose taikomos programos, visuomenės švietimas ir kita prieš patyčias nukreipta veikla kelia visuomenės nuovoką, tačiau Lietuvoje dar reikia daug nuveikti šioje srityje. „Aš sakyčiau, kad visuomenė tikrai tampa jautresnė, tą tikrai galima pamatyti, bet, man atrodo, dar esame labai toli nuo to, kad pasakytume, jog mūsų vaikai mokyklose yra visiškai saugūs ir spaudimo nebėra. Judame teisinga kryptimi, tik, man atrodo, dar reikėtų mums visiems suvienyti pastangas. Dėl to ir inicijavome šitą kampaniją“, – sakė R. Povilaitis. Anot jo, sudėtinga iš anksto pasakyti, ar ši socialinė reklama bus paveikesnė nei ankstesni bandymai kelti visuomenės suvokimą apie patyčias, tačiau jis tikisi, kad ir vaikai, ir suaugusieji iš jos pasimokys parodyti savo nepritarimą patyčioms. „Iš tiesų tą nepritarimą galima dažnai parodyti ne tik žodžiais, o tiesiog savo žvilgsniu, elgesiu, savo poza, kartais tu gali parodyti, kad nepritari kažkam, kai ta situacija dar nėra išsivysčiusi į labai dramatišką. Tas sustabdymas, kai tu parodai nepritarimą, apsunkina patyčių tęsimą“, – žurnalistams dėstė R. Povilaitis. „Vaikų linijos“ vadovo teigimu, tyrimai rodo, kad Lietuvoje patyčias patiria kas ketvirtas vaikas. Viename iš vaizdų klipų nusifilmavęs aktorius Audrius Bružas per renginį pirmadienį pabrėžė, kad visuomenė turėtų susimąstyti, kada ir kaip galima juokauti. „Vienam gali atrodyti, kad jisai juokauja, bet kitas gali jausti, kad iš jo šaipomasi ir tyčiojamasi. Čia yra labai slidi ir plona riba“, – teigė aktorius. Ši iniciatyva dedasi prie prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“.











