Norinčioms suknelę pasimatuoti sekmadienį – 100 eurų mokestis

„Tik sekmadieniais, susitarus telefonu, už 100 eurų mokestį, kuris bus grąžinamas, jei pirksite ar nuomositės sunkelę“, – tokią sąlygą keliuose interneto tinklapiuose įvardija salonas „Santa“.

„Čia jis tik šiaip parašytas, niekas nemoka tokio mokesčio ir niekas neina, nes nedarbo diena“, – DELFI teigė salono „Santa“ savininkė Eglė Kybartienė. Anot jos, dažniausiai sekmadieniais matuotis sukneles nori iš užsienio grįžtančios nuotakos.

Salono "Santa" reikalavimas svetainėje vestuviukarstine.lt

Salono savininkė teigė, kad dar nė vienai klientei neteko sumokėti šio mokesčio.

„Būdavo, kad sekmadieniais atidarome saloną mergaitėms, sako, kad labai nori, užtrunkame dvi tris valandas, „išsimatuoja“ pusę salono ir atsisveikiname. Todėl taip ir parašėme“, – kalbėjo pašnekovė ir pridūrė, kad šis mokestis įvardytas labiau teoriškai.

Draudžiama fotografuotis

Kito proginių suknelių salono tinklapyje Belady.lt pažymėta, kad nuotakoms draudžiama fotografuotis. „Fotografuoti salone negalima. Didžioji dalis mūsų, ieškodamos suknelės, atvyksta be makiažo ir šukuosenos, ir be profesionalaus fotografo. Todėl nuotraukos iš telefono tikrai neatspindi to, kaip jūs atrodote su suknele“, – skelbiama prie patarimų, kaip pasiruošti apsilankymui salone.

„Dažnai nuotakos galvoja, kad negalima fotografuoti dėl to, kad su ta nuotrauka galės nueiti pas siuvėją ir pasisiūti, bet tai ne pagrindinė priežastis, – kalbėjo salono „Be Lady“ savininkė Ilona Jaržemskienė. – Nuotrauka gali būti vykusi arba nevykusi. Juk fotografai mokosi daryti nuotraukas, perka gerą įrangą, rūpinasi apšvietimu. Kai merginos ateina į saloną, turi tik mobilųjų telefoną. Ji nėra fotografė, jos telefonas nėra profesionali įranga. Ji nusifotografuoja ir nebūtinai toje nuotraukoje atrodo gražiai. Ir kai ji tą nuotrauką parodo mamai ar draugei, gali suklaidinti. Jos priima sprendimą žiūrėdamos į paveiksliuką. Dėl to salone ir neleidžiama forografuotis.“

Salono "Be Lady" reikalavimas

Fotografuotis draudžiama, tačiau salono savininkė pataria, kad palyda į saloną būtų kuo kuklesnė. „Visi patarinėja remdamiesi savo skoniu. Dviejų žmonių, turinčių tą patį skonį, nėra. Vienas sakys, kad suknelė per puošni, kitam atrodys per kukli, – teigė I. Jaržemskienė. – Kuo didesnis pulkas ateina, tuo mažesnė tikimybė, kad nuotaka ras suknelę.“

Neikite į saloną tuščia pinigine – galite netekti suknelės

Vestuvių planuotoja Laura Vagonė tikino suprantanti tokį „sekmadieninį mokestį“. „Tada ateina tos klientės, kurios yra suinteresuotos pirkti ar nuomotis suknelę, o ne tos, kurios tiesiog ateina pasimatuoti. Nors aš ir pati tai rekomenduoju savo klientėms, prieš einant siūtis pas dizainerius“, – teigė įmonės „Lapės vestuvės“ savininkė.

Anot jos, nuomos salonuose apsilankiusios nuotakos arba randa tinkamą suknelę ir atsisako planų siūtis ją pas dizainerius, arba išsirenka patinkantį modelį.

Beje, L. Vagonė vardijo, jog vestuvinių paslaugų įkainojimas yra normali praktika įvairiose srityse. „Maisto degustacijos irgi mokamos. Jei restoranai tai darytų sekmadieniais, po darbo valandų ir nemokamai, tai tiesiog visi tie restoranai užsidarytų. Tai simbolinis mokestis – 50 ar 100 eurų. Man atrodo, tai normalu, ypač, jei vėliau tas mokestis išskaičiuojamas iš galutinės sąmatos, pasirašius sutartį“, – kalbėjo L. Vagonė.

Vestuvių planuotojos nuomone, kur kas keistesnė sąlyga – draudimas fotografuotis. „Man atrodo, kad nusifofografuoti suknelę ir dar vakare pasižiūrėti į save yra sveika. Gal pamatysite, kad juosmens linija turėtų būti aukščiau ar žemiau“, – tikino pašnekovė.

Tačiau pats keisčiausias, anot L. Vagonės, salonų reikalavimas – rankpinigiai: „Gali būti, kad po jūsų atėjusi mergina irgi norės tos pačios suknelės. Jei jūs nebūsite padavusi rankpinigių, ji galės tą suknelę išsinuomoti.“

Neplanuotas mokestis grąžinus suknelę

Kaišiadoryse įsikūrusio salono „Saulės efektas“ savininkė Asta Rainienė DELFI pasakojo, kad leidžia nuotakoms fotografuotis su išsirinkta suknele, netaiko „sekmadieninio mokesčio“, tačiau įvardijo kitą mokestį, kuris gali būti visiškai neplanuotas, o ir jo dydžio neįmanoma numatyti.

„Rankpinigiai yra avansinis mokėjimas, kuris įskaičiuojamas į suknelės nuomos sumą. Jei suknelės nuomos kaina – 400 eurų, imamas 100 eurų avansinis mokestis. Tačiau atsižvelgiame į žmogaus galimybes. Jei yra galimybė palikti tik 50 eurų, tai viskas gerai, jei nori palikti pusę sumos ar dar daugiau – taip pat gerai“, – kalbėjo A. Rainienė.

Jau kelerius metus šioje srityje dirbanti verslininkė tikino, kad nesusidūrė su dideliais incidentais grąžinant suknelę, tačiau įspėjo apie galimą neplanuotą mokestį.

„Per trejus metus buvo tik viena nuotaka, kuriai gerokai įplyšo suknelės rankovė. Suderinome mokestį, kuris buvo tikrai minimalus. Paskaičiavau audinių kainą, o už darbą nieko neskaičiavau, – teigė pašnekovė. – Žinoma, suknelės grįžta ir išpurvintos, bet suknelė juk dėvisi, nereikia norėti, kad baltas drabužis išliktų baltas ir po šventės.“

Paprašius įvardyti galimą žalos mokesčio dydį, A. Rainienė atsakė moglotai: „Nuo algos mes tikrai neužsidirbame. Tai tiesiog tikslus žalos paskaičiavimas.“

