Nuošliaužų vietos šiame šlaite žiemos laikotarpiui, nukasus ir išvalius supiltinį gruntą, užpiltos skaldos sluoksniu. Papildomai buvo paklota drenažinė sistema, sustiprintas įgriuvęs pagrindinis takas, reikalingas tolimesniems tvarkybos darbams kalno aikštelėje vykdyti. Kitos nuošliaužų pažeistos kalno vietos dar tvarkomos. Kalnas šiuo metu lankytojams uždarytas.

