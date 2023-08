„Mes vadovaujamės suformuota teismų praktika, nes yra buvę analogiškų atvejų ginčų. Ir politikų elgesio kodekse numatytas 10 dienų terminas. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką, tas 10 dienų terminas yra naikinamas. Tai jo pratęsti arba kažkaip ištempti dirbtinai nėra galimybių. Nebent būtų kokios nors objektyvios priežastys“, – Eltai teigė VTEK atstovas Tomas Čaplinskas.

„Teikdama atsakymą, komisija į tai ir nurodė – kad privalu paisyti šios nuostatos, termino nepraleisti“, – komisijos poziciją aiškino jis.

Kaip pranešta anksčiau, Kauno Etikos komisijos pirmininkė, konservatorė Rasa Duobaitė-Bumbulienė į VTEK kreipėsi po to, kai jos vadovaujama komisija nepriėmė sprendimo, atliepti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) rekomendacijas ir pradėti tyrimą dėl Š. Matijošaičio – tarybos nario ir įmonės, kuri aktyviai pirko sklypus laikinojoje sostinėje, vadovo. Sprendimą komisija privalėjo priimti per 10 dienų, tačiau per šį laiką šaukti du posėdžiai neįvyko – nebuvo kvorumo.

Todėl siekta išsiaiškinti, ar tyrimas galėtų būti pradėtas ir vėliau.

Reaguojant į šią situaciją, pasak VTEK atstovo, komisija paragino Kauno politikus nešališkai ir objektyviai vykdyti savo pareigas.

„Taip pat priminė apie tai, kad Etikos komisijos nariai turi pareigą nešališkai ir objektyviai vykdyti pareigas (...) – tame tarpe, reaguoti ir į atitinkamus pranešimus, juos tirti nešališkai ir objektyviai“, – sakė T. Čaplinskas.

STT: nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesuose egzistuoja korupcijos rizika

Klausimai dėl Š. Matijošaičio kilo po to, kai pernai lapkritį LRT Tyrimų skyrius paskelbė, kad naudodamasis neskaidria schema Visvaldo Matijošaičio sūnus ir Kauno miesto tarybos narys už mažesnę nei rinkos kainą įgijo žemės pačiose patraukliausiose miesto vietose. Skelbta, kad šioje schemoje dalyvavo ne tik meras ir jo sūnus, šeimos verslų advokatė, bet ir savivaldybės darbuotojai.

STT, atlikusi korupcijos rizikos analizę, nustatė, kad korupcijos rizika nuosavybės teisių į žemę atkūrimo procesuose Kauno mieste egzistuoja. Todėl STT savivaldybei pateikė rekomendacijas, tarp kurių – siūlymas aiškiau reglamentuoti neužstatytos žemės plotų nustatymo procedūras, o Etikos komisijai įvertinti informaciją dėl Š. Matijošaičio veiksmų masto ir intensyvumo, sprendžiant klausimus ir galimai teikiant pagalbą asmenims, kad kaip įmanoma greičiau būtų atkurtos nuosavybės teisės į buvusių savininkų žemę, kurią vėliau ir įsigijo Š. Matijošaitis ar jo vadovaujama UAB „VICI investments“.

Nors STT išvadą pateikė dar pavasarį, raštas Kauno Etikos komisiją pasiekė tik liepos 14 d. Todėl įstatymų nustatyta tvarka, komisija per 10 dienų turėjo apsispręsti, ar pradėti tyrimą dėl Š. Matijošaičio elgesio.