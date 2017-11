Komisija yra nustačiusi, kad spręsdamas klausimus, susijusius su sūnaus bendrove „Riverside music LTD“ ir su savo kita darboviete „Vilniaus festivaliai“, G. Kėvišas supainiojo interesus. Gegužės 24 dieną VTEK taip pat konstatavo, kad G. Kėvišas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus spręsdamas ne tik klausimus, susijusius su savo sūnaus vadovaujama bendrove, iš kurios gauna pajamų, bet ir su viešąją įstaiga „Vilniaus festivaliai“, kur dirba padalinio vadovu puse etato – atstovauja savo įsteigtam „Vilniaus festivaliui“. Susiję straipsniai: Teismas sustabdė dar vieną Kėvišo bylą Nuo G. Kėvišo bylos su Kultūros ministerija nušalinta teisėja G. Kėvišas ir jo advokatas Gintautas Bartkus VTEK sprendimą prašė pripažinti kaip neteistą ir nepagrįstą, pasak jo, buvo pažeistas teisėtumo, nepiktnaudžiavimo valdžia principas. VTEK su skundu nesutinka ir prašo buvusio LNOBT generalinio direktoriaus skundą atmesti. VTEK yra priėmusi ir dar vieną G. Kėvišui nepalankų sprendimą – nutarė, kad G. Kėvišas, vadovaudamas Operos ir baleto teatrui, netinkamai vykdė pareigas, nes nekontroliavo, kad teatro darbuotojai laiku deklaruotų interesus. Šis nutarimas taip pat yra apskųstas teismui, tačiau ginčo nagrinėjimas laikinai sustabdytas. G. Kėvišas taip pat bylinėjasi dėl atleidimo iš darbo. Dviejose bylose Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė pareiškėjo ieškinius, sprendimai yra apskųsti. Dėl jų pasisakys aukštesnės instancijos teismas.

63-ejų G. Kėvišas LNOBT vadovavo 15 metų, nuo 2002-ųjų. Anot ministerijos, komisija, tyrusi galimą G. Kėvišo privačių ir viešųjų interesų konfliktą, konstatavo, kad jis, dirbdamas LNOBT generaliniu direktoriumi, sistemingai painiojo viešuosius ir privačius interesus. Naujasis LNOBT vadovas dar neišrinktas.

