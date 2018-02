Eitynių organizatorius, Tautininkų sąjungos vadovas Sakalas Gorodeckis tai vertina kaip bandymą trukdyti eitynėms ir sako, kad žmonės į jas gali susirinkti ir be savivaldybės leidimo. Tautininkai eitynes su deglais planavo rengti penktadienį 18 val. nuo Aušros vartų per Pilies gatvę iki Katedros aikštės, kur rengiamas oficialus šventinis koncertas. Kvietimas dalyvauti eitynėse paskelbtas socialiniame tinkle „Facebook“. „Prašymuose nurodytu laiku jau suplanuoti valstybinės ir savivaldybės reikšmės renginiai, todėl Renginių derinimo komisija nusprendė nepritarti renginio organizavimui prašyme nurodytose vietose ir nurodė, kad renginys galėtų vykti kitoje Vilniaus miesto vietoje, kur nebūtų trikdomi Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai“, – savivaldybės BNS perduotame komentare sprendimą aiškino Vilniaus miesto savivaldybės Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyriaus vedėjas Gintaras Leperskas. Savivaldybė patvirtino praėjusios savaitės pabaigoje gavusi patikslintą organizatorių prašymą dėl eitynių. Jį Renginių derinimo komisija svarstys trečiadienį, likus dviem dienoms iki vasario 16-osios. S. Gorodeckis sako pakartotiniame prašyme nurodęs tą pačią vietą – nuo Aušros vartų iki Katedros. „Žinome tvarką, kad yra valstybės renginiai, kurie nejudinami. Sulaukėme, kol bus aiškūs visi valstybiniai renginiai, pateikėme prašymą, kad jų laikas nesikirstų, vienas kitam netrukdytų. Buvome pakviesti į Vilnius miesto savivaldybės renginių komisiją, prašė viską papasakoti, viską papasakojome, komisijos posėdžiui pirmininkavęs ponas Henrykas Surovičius pradėjo, švelniai tariant, iš mūsų šaipytis, kad su fakelais Vilniaus mieste nieko neleis. Gana piktai mes išsiskyrėme“, – BNS sakė tautininkų vadovas. „Penktadienį gavome raštišką atsakymą, kad jie leidimo neduoda, bet nedraudžia, prašo pateikti kitą vietą, patys kitos vietos nesiūlo. Pateikiau jiems pakartotiną prašymą, kuriame renginio vietos mes nekeičiame, šeštą valandą nuo Aušros vartų Pilies gatve ateina žmonės į šventinį koncertą“, – situaciją aiškino S. Gorodeckis. Anot jo, prie Katedros aikštės deglai iš eitynių dalyvių būtų organizuotai surinkti. Tautininkų vadovas sakė, kad savivaldybei pakartotinai davus neigiamą atsakymą „niekas nedraudžia žmonėms susirinkti prie Aušros vartų, išgirsti kunigo palaiminimą, paminėti tą vietą (kur vienu metu rinkosi Lietuvos Taryba – BNS), ir nueiti į šventinį koncertą“. „Ar tai yra eitynės, nežinau“, – sakė S. Gorodeckis. Susirinkimų įstatymas numato, kad organizatoriai apie planuojamą susirinkimą, jei jame dalyvaus daugiau kaip 15 žmonių, ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas raštiškai turi pranešti savivaldybei. Rengiant eitynes, reikia pranešti maršrutą, planuojamą laiką, dalyvių skaičių. Pranešimas apie organizuojamą susirinkimą savivaldybėje turi būti suderintas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo gavimo. Minint valstybės šventes: vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, pirmumo teisė pasirinkti renginio vietą ir laiką suteikiama valstybės ar savivaldybių institucijoms. Anksčiau tautinio jaunimo organizuotos vasario 16-osios bei kovo 11-osios eitynės buvo susilaukusios kritikos dėl nacionalistinių šūkių ir plakatų.











