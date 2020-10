111 iš jų registruoti Vilniaus, 58 Šiaulių, 39 Kauno, 28 Klaipėdos, 7 Panevėžio, 5 Marijampolės, 4 Telšių ir 3 Alytaus apskrityse.

Po kontakto su asmenimis, kuriems patvirtintas koronavirusas, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 169 asmenys. Be to, per praėjusią parą registruoti 9 įvežtiniai atvejai, iš kurių 4 iš Ukrainos ir po 1 iš Vokietijos, Belgijos, Lenkijos, Norvegijos ir Prancūzijos. Tuo metu, 77 asmenų užsikrėtimo aplinkybių specialistams nustatyti nepavyko.

107 atvejai siejami su protrūkiais

Vilniaus apskrityje praėjusią parą registruoti atvejai, siejami su židiniais ugdymo įstaigose: 9 atvejai siejami su Vilniaus lopšeliu-darželiu „Žemyna“, 6 – su Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, 2 – su Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija, taip pat 2 atvejai, vertinama, yra susiję su Vilniaus rajono Rudaminos „Ryto“ gimnazija. Dar 3 atvejai siejami su protrūkiu Švenčionių rajono Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijoje, taip pat 3 atvejai – su Švenčionių rajono Pabradės „Žeimenos“ gimnazija.

Dar 4 nauji koronoviruso atvejai Vilniaus apskrityje siejami su protrūkiu Pabradėje veikiančiame Užsieniečių registracijos centre, 3 atvejai siejami su protrūkiu SOS vaikų kaime Vilniuje, 4 atvejai – susiję su protrūkiu Lietuvos kariuomenėje.

1 naujas koronavirusinės infekcijos atvejis siejamas su Vilniaus senamiestyje veikiančiu baru „Sanatorija“, taip pat dar 1 atvejis – su baru „Bardakas“. Be to, per praėjusią parą įvertinus užsikrėtusių asmenų maršrutus, matyti, kad asmenys lankėsi įvairiose laisvalaikio leidimo vietose – baruose, kavinėse, klubuose.

3 atvejai Kauno apskrityje siejami su LSMU Kauno ligoninės Kardiologijos skyriumi, 4 – su Raseinių rajone įsikūrusiais Blinstrubiškių socialinės globos namais (3 globotiniai ir 1 darbuotojas), dar 2 atvejai siejami su Ringaudų (Tabariškių laidojimai namų) šarvojimo salėje vykusiais šermenimis. Taip pat 2 atvejai Kauno apskrityje, vertinama, yra susiję su protrūkiu Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazijoje.

Kelmės rajone (Šiaulių apskrityje) įsikūrusiuose Liolių socialinės globos namuose vakarykštę parą registruoti 7 koronaviruso atvejai, asmenys tirti profilaktiškai (iš viso registruota 13 atvejų – 12 globotinių ir 1 darbuotojas). Joniškio socialinių paslaugų centre registruoti 9 nauji COVID-19 atvejai, taip pat ir toliau fiksuojami atvejai, siejami su Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos dienos užimtumo centru – praėjusią parą registruoti 2 susiję atvejai, taip pat patvirtini 3 infekcijos atvejai, susiję su Joniškio GMP.

Klaipėdos apskrityje 2 atvejai siejami su protrūkiu Klaipėdos Vydūno gimnazijoje, 2 atvejai susiję su Kretingos kultūros centro Kartenos skyriumi.

Telšių apskrityje 3 infekcijos atvejai siejami su choro repeticija, vykusia spalio 6 d.

Panevėžio apskrityje registruotas 1 atvejis, susijęs su protrūkiu Pasvalio policijos komisariate, taip pat 1 atvejis siejamas su protrūkiu Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Antano Gudaičio aviacijos fakultete.

Alytaus apskrityje 1 atvejis siejamas su protrūkiu Druskininkų savivaldybėje, Marijampolės apskrityje – su protrūkiu Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose. NVSC informuoja, kad vakar tyrimai atlikti 39-iems šių namų gyventojams, laukiama testų rezultatų.

77 asmenų užsikrėtimo aplinkybės nėra aiškios

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 77 asmenys. Epidemiologinių tyrimų metu nustatyta, kad asmenys išvykę į užsienį nebuvo, su patvirtintais COVID-19 atvejais nebendravo.

Specialistai nagrinėja šių užsikrėtusiųjų maršrutus, tad statistika dar gali keistis, jei būtų rastos sąsajos tarp atskirų atvejų.

Lietuvoje – 110-oji mirtis nuo koronaviruso

NVSC praneša, kad praėjusią parą iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės gauta informacija apie mirties nuo koronaviruso atvejį. Šiuo metu infekcija yra pasiglemžusi 110 gyvybių.

Asmuo yra Tauragės apskrities gyventojas. Žmogus priklausė 90-99 metų amžiaus grupei, turėjo lėtinių susirgimų. Koronavirusas asmeniui patvirtintas spalio 11 d. Atliekant židinio epidemiologinę diagnostiką, specialistams nepavyko nustatyti, kaip asmuo užsikrėtė.

NVSC informuoja, kad Lietuvoje iš viso patvirtinti 6760 COVID-19 ligos atvejai, tebeserga 3635 asmenys, 2983 – pasveiko.

Savo ruožtu, visuomenės sveikatos specialistai ragina žmones laikytis visų koronaviruso infekcijos plitimo prevencijos priemonių – rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti asmens apaugos priemones, laikytis fizinės distancijos ir kita.