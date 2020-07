Šokiruojanti statistika: privačios gydymo įstaigos apsukas didino 120 proc., o valstybinės tepasiekė 20 proc.

Šią liūdną statistiką Vyriausybės pasitarime pristatė Ligonių kasų vadovas Gintaras Kacevičius. Prieš šio klausimo aptarimą ministras S. Skvernelis pažymėjo, kad situacija – graudi.

„Klausimas jau, matyt, yra subrendęs ir perbrendęs. Yra nesuprantama, kodėl vis dar sunkiai mūsų sveikatos priežiūros įstaigos grįžta į įprastesnį darbo režimą. Turime gausybė nusiskundimų – dėl to, kad sunku patekti. Sunku net prisiskambinti ir gauti konsultaciją, nėra tai normali situacija“, – kalbėjo Vyriausybės vadovas.

Jis teigė, kad kai kuriose privačiose gydymo įstaigose apkrovos pakilo iki 120 procentų, o kai kurios viešosios įstaigos ir 30 procentų nepasiekia.

© DELFI / Josvydas Elinskas

„Tai netoleruotina, nepriimtina“, – pažymėjo jis.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pažymėjo, kad problemų – tikrai yra.

„Privačios sugeba net 100 procentų perlipti, reiškia, kad tie reikalavimai nelabai trukdo. Jos sugeba prisitaikyti ir suteikti paslaugas“, – ministrų kabinetui sakė A. Veryga.

„Bunda iš karantino letargo“

Birželio mėnesio viduryje pasibaigus karantinui iki šiol liko šie apribojimai visoms gydymo įstaigoms: patalpų valymas ir dezinfekcija, įskaitant ir po kiekvieno paciento apsilankymo, pacientų srautų valdymas, kontaktinės paslaugos tuo pačiu metu negali būti atliekamos greta esančiuose susisiekiančiuose kabinetuose, o kritikuoto darbo ciklais jau yra atsisakyta.

„Birželio mėnuo buvo, jeigu galima taip pasakyti, budo iš karantino letargo, dėl to tie skaičiai yra tokie. Juos vertinti reikėtų atsižvelgiant į tai, kad traukinys turėjo iš naujo įsibėgėti“, – Vyriausybei aiškino Ligonių kasų vadovas G. Kacevičius.

Lyginant 2019 ir 2020 metų birželius, pastebėta, kad apsilankymai pas šeimos gydytoja visose įstaigose krito beveik 60 procentų, viešosiose asmens sveikatos paslaugų įstaigose – bene 68 procentais, privačiose – 45 procentais.

Iš viso per birželį pernai apsilankymų pas šeimos gydytoją buvo per milijoną, šiais metais – per 400 tūkstančių.

Ligonių kasų informacija apie gydymo įstaigų darbą po karantino. © LRV

Kalbėdamas apie „brangiųjų tyrimų“ skaičius, praėjusių ir šių metų birželį, G. Kacevičius teigė, kad viešosios ir privačios gydymo įstaigos atrodo visiškai kitaip.

Kol viešosiose įstaigose procedūrų buvo atliekama mažiau nei pernai, pavyzdžiui hemodializės procedūros skaičiai privačiose įstaigose tik augo.

Per šių metų birželį gydytojų specialistų konsultacijos buvo maždaug 42 procentais mažiau prieinamos nei pernai tuo pačiu metu.

Panašios, bet labai skirtingos

Ligonių kasų vadovas D. Kacevičius teigė, kad panašios viešosios gydymo įstaigos labai skirtingai birželio mėnesį teikė paslaugas. Kai kurios, pavyzdžiui Alytaus poliklinika pasiekė 80 procentų pernai tuo pačiu metu teiktų paslaugų, 70 procentų pernai suteiktų paslaugų suteikė ir Antakalnio poliklinika.

Sąrašo dugne – Naujininkų poliklinika suteikusi 23 procentus pernai teiktų paslaugų, Karoliniškių poliklinika suteikusi vos 35 procentus pernai teiktų paslaugų.

„Kalbant apie stacionarias ligoninių paslaugas, matome, kad prieinamumas yra sąlyginai neblogas. Lietuvoje birželio mėnesį beveik 80 procentų buvo šių paslaugų teikimas atsistatęs“, – kalbėjo Ligonių kasų vadovas.

Ligonių kasų informacija apie gydymo įstaigų darbą po karantino. © LRV

G. Kacevičius Vyriausybės nariams pristatęs stacionarių ir ambulatorinių paslaugų atnaujinimo lentelę atskirose šalies lygmens ligonėse, pastebėjo, kad kai kurios gydymo įstaigos sugebėjo net viršyti pernai metų rezultatus.

„Dauguma jų neblogai atstatė paslaugų teikimą, bet buvo ir tokių kaip Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, kur tik 38 procentų atstatyta“, – kalbėjo jis.

Mažesnių ligoninių kategorijoje skaičiai dar liūdnesni.

„Tarp panašių ligoninių kai kurios ligoninės kaip Kupiškio, Širvintų ar Zarasai atstatė virš 75 procentų paslaugų teikimą. Kai kitos – Ignalina – tik 17 procentų. Čia net nelabai būtų galima pasiteisinti vadinamais ciklais, nes jie nebegalioja, nedraudžiama didžiosioms ligoninėms vykti į rajonines“, – situaciją vertino jis.

Nori finansinio instrumento

Premjeras S. Skvernelis stebėjosi pateiktais skaičiais, jis teigė, kad stebėsenos šiai situacijai jau neužtenka.

„Čia jau reikia ne stebėsenos, čia reikia korekcijų. Nes jei sveikatos priežiūrios įstaiga po karantino pradėjo dirbti tik 23 procentais, o gauna 1/12 pernai padarytų paslaugų, tai čia yra visiškai nenormalu. Turint tokią situaciją nėra jokio intereso teikti paslaugas“, – teigė premjeras.

Ir pridūrė, kad šiai situacijai suvaldyti reikia imtis finansinių instrumentų.

Jau anksčiau buvo skelbta, kad liepos mėnesį, norėdamos gauti 1/12 apmokėjimą už paslaugas, gydymo įstaigos turi suteikti ne mažiau kaip 70 proc. stacionarinių ir ne mažiau kaip 80 proc. ambulatorinių paslaugų apimčių.

Vyriausybė nusprendė atidžiai stebėti, kaip grįžtama prie planinių paslaugų teikimo, ir, jei paslaugų teikimo sutrikimai išliks iki š. m. rugsėjo 1 d., gali būti atsisakyta 1/12 mokėjimo ir pereita prie mokėjimo už suteiktų paslaugų faktą.