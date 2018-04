Jei Seimas pritartų pataisoms, jos įtvirtintų dvi naujas išimtis – „grindys“ nebūtų skaičiuojamos neįgaliems žmonėms arba dirbantiems trumpiau pagal pareigybes. Konservatorius Edmundas Pupinis, „valstietės“ Vida Ačienė, Aušrinė Norkienė ir Guoda Burokienė Seime užregistravo tai numatančias Valstybinio socialinio draudimo įstatymo išimtis. Pavyzdžiui, įmokų „grindų“ siūloma netaikyti, kai darbuotojų darbo laiką nustato institucijos, pavyzdžiui, mokytojų padėjėjų etato dalis nustatoma pagal specialių ugdymo poreikių turinčių mokinių skaičių. Susiję straipsniai: Tūkstančiams didės „Sodros“ mokesčiai Susirgę darbuotojai kainuoja per daug – ar bus mažinamos išmokos? „Vienos savivaldybės tą problemą išsprendžia – duoda papildomą finansavimą, bet ne visos savivaldybės taip elgiasi“, – BNS aiškino A. Norkienė. Biudžeto ir finansų komiteto narė V. Ačienė sakė, kad pataisa paliestų ir sargus, ir valytojas. „Sodros“ įmokų „grindys“ yra pačių žmonių gerovei, bet yra atvejų, kai žmogus neturi pasirinkimo ir jam užtenka to pusės etato. Ši problema kilusi iš regionų, ne iš miesto, nes ten nėra tokių mažų mokyklų ar darželių, kur žmonės priimami puse etato. Provincijoje kitaip“, – sakė V. Ačienė. E. Pupinis siūlo, kad „Sodros“ įmokų „grindys“ negaliotų, jeigu žmogus turi medikų rekomendaciją riboti darbo krūvį. Pasak jo, taip siekiama sumažinti neįgaliųjų ir ribotai galinčių dirbti žmonių darbo apmokestinimą: „Darbdaviai galėtų lanksčiau į darbą priimti žmones, kurių įdarbinimui dabar trukdo „Sodros“ „grindys“. Dabar yra penkios „Sodros“ „grindų“ išimtys, tačiau nėra duomenų, kiek žmonių jos taikomos. Dabar jos nenustatomos darbuotojams, kurie apdrausti pas kitą darbdavį, gauna senatvės ar netekto darbingumo pensijas, yra jaunesni negu 24 metų, dirba pagal darbo sutartį pelno nesiekiančioje organizacijoje arba augina neįgalų vaiką iki 18 metų. „Sodros“ įmokų „grindys“, skaičiuojamas nuo 400 eurų (minimalios mėnesio algos) nuo šių metų pradžios įvestos, siekiant sumažinti šešėlinį darbo užmokestį ir užtikrinti didesnes socialines garantijas. „Sodros“ vadovo patarėja Julita Varanauskienė kovą teigė, kad „grindys“ duoda teigiamą efektą – sumažėjo žmonių, kurie neuždirba minimalios algos ir neužsitikrina visų socialinių garantijų. Anot jos, dėl to pernai gruodį ir šiemet sausį darbo galėjo netekti apie 3 tūkst. žmonių, uždirbusių mažiau negu minimalią algą. „Sodros“ duomenimis, šiemet sausį mažesnę nei minimalią algą gavo 131 tūkst. dirbančiųjų, iš jų 73 tūkst. pritaikytos „grindys“. Tuo metu 58 tūkst. žmonių buvo taikomos išimtys, iš jų daugiausiai – pensininkai ir jaunimas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.