Anot jos, šiuo metu negalima pasakyti tikslaus skaičiaus, kiek pensijų vėluoja – įstaigos, pristatančios pensijas pensininkams informaciją „Sodrai“ pateiks tik pasibaigus pensijų pristatymo terminui, t. y. po sausio 26 dienos.

„Kiek mes kontaktuojame su jais (pensijas pristatančiomis bendrovėmis – DELFI), girdėdami tas problemas ir vertindami esamą situaciją žinome, kad tai, kas turėjo būti pristatyta sausio 10–11 dieną, tai yra pirmomis pensijų pristatymo dienomis, šiandien ne visi yra gavę. Sutarta su bendrovėmis, kad jos stengsis, kad žmonės pensijas gautų ne vėliau kaip per tris darbo dienas, negu gaudavo anksčiau nustatytu terminu“, – sakė V. Latvienė.

Pasak jos, pensijos ne visus pasiekė laiku dėl tokių situacijų, kai yra neteisingai nurodyti pensijos gavėjų adresai, nėra informacijos apie durų kodus ir pan.

„Kadangi pensijas nešiodavo tos pačios bendrovės ilgą laiką, tai jie žinodavo, kad tas žmogus gyvena tokiu ir tokiu adresu. Yra tokių dalykų, kad kai žmogus kreipėsi pas mus dėl pensijos prieš 10–15 ar daugiau metų, buvo gyvenvietė ir kaimas be gatvės ir be numerių, per tą laiką atsirado gatvės, numeriai. Anksčiau pensijas nešioję žmones tiesiog žinojo, kad ten gyvena vienas ar kitas pensininkas, kad jis gyvena vienu ar kitu adresu, ir jam atnešdavo, tačiau tai nebuvo užfiksuota mokėjimo dokumentuose“, – sako „Sodros“ atstovė.

Ji taip pat pakvietė visus pensininkus, kuriems per tris darbo dienas nuo nustatyto termino nebus atneštos pensijos, kreiptis į „Sodrą“ ir nurodyti savo kontaktinį telefono numerį. Tai galima padaryti telefonu arba elektroniniu būdu, siunčiant informaciją el. pašto adresu info@sodra.lt. Anot jos, pirmosiomis dienomis buvo iš tiesų sunku prisiskambinti į „Sodrą“, tačiau telefonų užimtumas po truputėlį mažėja.

Paklausta, ar vienišiems senyvo amžiaus žmonėms nėra per sunku patiems ieškoti kontakto su „Sodra“, V. Latvienė tikino, kad daugiausiai problemų yra ne su vienkiemiuose ar atokiuose kaimuose gyvenančiais pensininkais, o didžiuosiuose miestuose ir rajonuose – Vilniuje ir Vilniaus rajone, Kaune ir Kauno rajone.

Įgyvendino įstatymo nuostatą

Aiškindama motyvus, kodėl staiga prireikė keisti pensijų išvežiotojus, nors daugelį metų tai darė „Lietuvos paštas“, V. Latvienė teigė, kad tai nebuvo „Sodros“ iniciatyva.

„Pagal viešųjų pirkimų įstatymą kas trejus metus turi būti organizuojamas viešasis pirkimas šiai paslaugai įsigyti. Ir taip vykdavo visą laiką nuo tada, kai „Sodra“ pradėjo pristatinėti pensijas. Visą laiką „Lietuvos paštas“ buvo pagrindinis paslaugos teikėjas, šiemet pirmi metai, kai daugiau kaip 20 savivaldybių iš „Lietuvos pašto“ šią paslaugą perėmė kitos bendrovės“, – sako „Sodros“ direktoriaus pavaduotoja.

Pasak jos, kol nebuvo susidurta su ta situacija, kad vieną dieną „Lietuvos paštas“ gali nelaimėti konkurso ir ateiti kitos bendrovės, ir būti tokios sumaišties, nebuvo apie tai tiesiog susimąstyta.

„Tai yra įstatyminė nuostata, šiuo atveju ne „Sodros“ iniciatyva, ne „Sodros“ sprendimas buvo, mes tiesiog įgyvendinome įstatymo nuostatą. Matant situaciją, ypač po pirmo mėnesio, tikrai galimas atvejis, kad bus svarstoma kažkokia kita galimybė, galbūt teiksime siūlymą keisti viešųjų pirkimų tvarką, jeigu matysime, kad problemos neišsisprendžia ir jos tęsiasi ir toliau“, – tikino V. Latvienė.

Sutartyje su pensijų išvežiotojais yra numatyta, kad jeigu būtų vėluojama pristatyti pensijas po 26 dienos, yra numatyti delspinigiai, taip pat numatytas ir sutarties svarstymas, jeigu nebūtų laikomasi sutarties įsipareigojimų.

„Grafikas, pagal kurį naujos bendrovės stengiasi išnešioti pensijas, buvo sudarytas prieš tai pensijas pristatančios bendrovės, šiuo atveju, „Lietuvos pašto“, tad natūralu, kad galbūt kitaip buvo organizuojamas darbas. Yra tokia tvarka, kad sudarius naują sutartį pirmuoju terminu yra išmokos pristatomos tuo pačiu grafiku, kokiu buvo pristatoma prieš tai, kad žmogui būtų aišku, ir jis žinotų, kada jam tikėtis. Pirmojo pristatymo metu gali būti viskas aptarta ir grafikas siūlomas pakoreguoti“, – paaiškino „Sodros“ atstovė.

Paklausta, kiek dėl naujų bendrovių pasamdymo „Sodra“ sutaupė pinigų, V. Latvienė teigė, kad viešojo konkurso tikslas nebuvo sutaupyti pinigų, o gauti tinkamos kokybės paslaugą už mažiausią galimą kainą.

„Šiandien dar yra per anksti vertinti, yra nepatogumai, yra sudėtinga situacija paslaugos gavėjams. Reikia tiesiog dirbti“, – teigė V. Latvienė.

Jos teigimu, pensijų pristatymo atsilikimas šį mėnesį dar tikrai išliks. Vasarį „Sodros“ ir bendrovių tikslas yra toks, kad jokių panašių atsilikimų nebūtų.