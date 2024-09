Sodininkė Skaistė atvirai apie savo profesijos iššūkius ir džiaugsmus: atperka net ir fizinį nuovargį

Nenuspėjamas lietus

Pasitaiko ir nemalonių gyventojų. Pavyzdžiui, viena garbaus amžiaus moteris grasina, kad jos anūkas pasiskųs, kad sodininkė ne ten meta žaliąsias atliekas – maišus su piktžolėmis ir supuvusiais obuoliais. Mat jai pro balkoną matoma kompostui skirta vieta neva gadina vaizdą. Be to, augalai į kalendorių nežiūri, o už jų priežiūrą per karštį ir sausrą atsako sodininkė“, – darbo trūkumus nurodo ji.