Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė dirba nuotoliniu būdu iš Ispanijos

Ji svetur ketina darbuotis mėnesį.

Ministerija teigia, kad dabar visi tarnautojai dirba nuotoliniu būdu, kai kurie – ne iš Vilniaus, tačiau už Lietuvos ribų darbuojasi vienintelė viceministrė.

„J. Jakštienė yra informavusi, kad šiuo metu dirba ne iš Lietuvos. Ji išvažiavusi ne atostogauti, o toliau dirbti“, – BNS penktadienį sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės atstovas spaudai Tomas Kavaliauskas.

Jis patikslino, kad viceministrė yra apsistojusi Valensijos regione.

Ministrės atstovas taip pat sakė, kad J. Jakštienė į Ispaniją mėnesiui išvyko šią savaitę, tačiau priežasčių nedetalizavo.

„Tai yra visiškai asmeninės priežastys, ji nenori detalizuoti, nes mano, kad tai yra jos asmenį labai tiesiogiai liečiantys dalykai, bet tai nėra atostogos“, – teigė T. Kavaliauskas.

Per savaitę – po kelias dienas atostogų

Ministrės atstovas pabrėžė, kad J. Jakštienė Ispanijoje neatostogauja, o „asmeninių reikalų tvarkymą“ derina su darbu, ima po keletą atostogų dienų per savaitę.

„Ji yra išvažiavusi su ministerijos leidimu tą padaryti. Darbus ji atlieka, o kadangi išvykimą deklaravo kaip asmeninių reikalų tvarkymą, tai, kai tą daro, ji ima atostogas. Darbo funkcijas ji atlieka, o asmeninius reikalus tvarkosi per atostogas“, – teigė ministrės atstovas.

„Vakar ji turėjo atostogas ir visiškai niekur nedalyvavo – jokiuose susitikimuose, matyt, asmeninių reikalų turėjo. Šiandien ji dirba pilna apimtimi, jungiasi į visus susitikimus, dalyvauja ir diskutuoja“, – pasakojo jis.

Anot T. Kavaliausko, esant skubiam reikalui viceministrė grįžtų į Lietuvą, tačiau numatyta ir pavadavimo galimybė.

„Jeigu atsirastų būtinybė, ekstra atveju grįžti į Lietuvą, viceministrė ir grįžtų greičiausiu įmanomu laiku. Šis klausimas yra aptartas, kad jeigu tai būtų ypatingos skubos klausimas, ją pavaduotų kitas viceministras, kuris galėtų tuo momentu atlikti jos funkcijas. Kol jis atlikinėtų tas funkcijas, viceministrė būtų pakeliui“, – kalbėjo ministrės atstovas.

Ministrę pavaldinės darbas tenkina

T. Kavaliauskas sakė, kad ministerijos vadovę M. Navickienę tenkina viceministrės darbas.

„Ministrės pozicija, kad kiekvienas darbuotojas, dirbantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, turi teisę dirbti nuotoliniu būdu ir derinti nuotolinį darbą su šeimos reikalais, lanksčiai, taip, kaip darbuotojui yra patogu. Svarbu, kad tai netrukdytų atlikti pagrindinių darbo funkcijų“, – sakė ministrės atstovas.

Jis taip pat teigė, kad šiuo metu visa ministerija dirba nuotoliniu būdu.

„Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje šiuo metu visi darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Yra nemaža dalis, kiek tiksliai – nepasakysiu, dirbančių ne iš Vilniaus. Apie tai jie informuoja teikdami prašymus, kad jie galėtų tą daryti“, – teigė T. Kavaliauskas.

Pasak jo, ministerijai svarbiausia, kad būtų atliktos pavestos funkcijos. Iš kur dirba darbuotojas, nėra taip ir svarbu.

„Iš kurios vietos jie jungiasi, ministerija detaliai neklausia. Jeigu jie tą deklaruoja, tiesiog yra priimamas prašymas. Ministerijai svarbiausia, kad žmogus atliktų jam pavestas funkcijas per nuotolį. Kadangi iki šiol visi dirba per nuotolį ir darbai nestoja, nepaisant to, iš kur žmogus jungiasi, tai, ministerijos manymu, nėra problema, iš kur žmogus jungsis. Svarbiausia, kad jis padarytų tą darbą“, – tvirtino ministrės atstovas.

„Kitas dalykas, kad ministerija labai palaiko darbuotojų norą derinti šeimos ir darbo režimą. Vienintelis prašymas darbuotojams – kad pavestas funkcijas jie atliktų tinkamai ir laiku“, – pridūrė jis.

T. Kavaliauskas taip pat teigė, kad šiuo metu be viceministrės J. Jakštienės nėra daugiau ministerijos darbuotojų, dirbančių iš užsienio, tačiau yra „nemaža dalis“ tokių, kurie dirba ne iš Vilniaus.

„Mūsų žiniomis, nėra, bet yra nemaža dalis, kuri dirba ne iš Vilniaus – iš kitų Lietuvos miestų, vietovių ir panašiai“, – teigė socialinės apsaugos ir darbo ministrės atstovas spaudai.

Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė J. Jakštienė pareigas praėjo eiti vasario pabaigoje, ji kuruoja neįgaliųjų socialinės integracijos klausimus.

J. Jakštienė iki pradėdama dirbti viceministre vadovavo Socialinės apsaugos infrastruktūros projektų skyriui bei Strateginio planavimo grupei Centrinėje projektų valdymo agentūroje, dirbo Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje.

Viceministrė yra įgijusi Socialinės demografijos magistro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete bei sociologijos magistro laipsnį Vilniaus universitete.