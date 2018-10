Tarybai teikiamame nutarimo projekte rinkti kitą LSDP pirmininką siūloma 2019 metų balandžio 10–13 dienomis per visuotinius rinkimus. Jei tokiam pasiūlymui būtų pritarta, numatoma patvirtinti ir naują pirmininko rinkimų tvarkos aprašą, pranešė partija. Iki šiol LSDP pirmininkas būdavo renkamas suvažiavime. Šeštadienį socialdemokratų taryba numato kiek pakoreguoti kandidatų į Europos Parlamentą reitingavimo tvarką. Abėcėliniame kandidatų sąraše – 33 pavardės. Jame yra dabartiniai Seimo nariai Rasa Budbergytė, Juozas Olekas, Algimantas Salamakinas, Algirdas Sysas, Raminta Popovienė, Julius Sabatauskas, Dovilė Šakalienė, europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė, buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, eksparlamentarė Birutė Vėsaitė ir kt. Susiję straipsniai: Gediminas Kirkilas. Konservatoriai valdžioje būti nenori Gabrielius Landsbergis: turime kažkokių giluminių problemų, kurios neišsisprendžia LSDP rugsėjį atsisakė pasirašyti parlamentinių partijų susitarimą dėl gynybos finansavimo didinimo. Šeštadienį tarybai teikiamame rezoliucijos projekte dėl Lietuvos saugumo ir gynybos, be kita ko, nurodoma, kad valstybė, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus, kasmet krašto apsaugai privalo skirti 2 procentus bendrojo vidaus produkto (BVP). Tuo metu rugsėjį kitų partijų pasirašytame susitarime numatyta ne vėliau kaip iki 2030 metų finansavimą gynybai padidinti iki 2,5 proc. BVP – puse procentinio punkto daugiau nei dabar. „LSDP įsipareigoja siekti Europos Sąjungos vidurkio (skaičiuojant dalį nuo šalies BVP) finansuojant socialinės, sveikatos apsaugos, kultūros ir švietimo sritis, kad spręstų Nacionalinėje saugumo strategijoje įvardytas grėsmes“, – skelbiama rezoliucijos projekte. Šeštadienį Vilniuje ir Kaune taip pat vyks šių miestų LSDP konferencijos. Per jas ketinama tvirtinti kandidatus į merus, prezidentus. Sostinės socdemai kandidatą į merus renkasi trijų partijos narių: partijos pirmininko Gintauto Palucko, parlamentarės Rasos Budbergytės ir socialdemokratų seniūno Vilniaus miesto savivaldybėje Mariaus Skarupsko. LSDP Kauno miesto skyriaus teritorinės grupės į merus yra iškėlusios penkis kandidatus: Giedrių Bielskų, Arvydą Garbaravičių, Židrūną Garšvą, Orintą Leiputę ir nepriklausomą kandidatą advokatą Gintarą Černiauską. Kandidatą į prezidentus socialdemokratai renka iš dviejų partijos narių – europarlamentarės V. Blinkevičiūtę ir eurokomisaro Vytenio Povilo Andriukaičio. LSDP Seime turi aštuonis atstovus. Pernai socialdemokratai pasitraukė iš valdančiosios koalicijos su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Dėl to nuo partijos atskilo dalis narių ir įkūrė Lietuvos socialdemokratų darbo partiją. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovą, Europos Parlamento ir prezidentų – 2019 metų gegužę.

