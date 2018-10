Partijos taryba šeštadienį priėmė tai numatančią rezoliuciją. „Valstybė, vykdydama tarptautinius įsipareigojimus, kasmet krašto apsaugai privalo skirti 2 procentus nuo BVP“, – rašoma dokumente. Rezoliucijoje partija taip pat paskelbė įsipareigojimą siekti Europos Sąjungos (ES) vidurkio finansuojant socialinės, sveikatos apsaugos, kultūros ir švietimo sritis. Anot socialdemokratų, tai būtina, siekiant spręsti demografinę krizę ir mažinti socialinę atskirtį tarp regionų bei atskirų socialinių grupių. Socialdemokratai praeitą mėnesį atsisakė prisidėti prie kitų parlamentinių partijų susitarimo iki 2030 metų finansavimą gynybai padidinti iki 2,5 proc. BVP - puse procentinio punkto daugiau nei dabar. Susiję straipsniai: Pranckietis neskuba dėl Širinskienės: tai nėra vienavališkas kažkoks sprendimas Algirdas Butkevičius. Ar reikia dėti lygybės ženklą tarp euro įvedimo ir kylančių kainų? Tokį susitarimą pasirašė valstiečių, konservatorių, liberalų, socialdarbiečių, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos vadovai. Šios partijos taip pat pareiškė, kad 2022 metais numatoma priimti sprendimus dėl galimybės įvesti visuotinę karo prievolę. Socialdemokratų rezoliucijoje teigiama, kad kariuomenė turi būti komplektuojama savanoriškumo ir profesionalų pagrindu. Partijos lyderis Gintautas Paluckas šeštadienį ragino partijos bendražygius nebijoti kritikos. „Yra paprasta giedoti bendrame chore, niekas tau nepriekaištauja, niekas tavęs nekoneveikia socialinuose tinkluose ar spaudoje. Bet ar tai yra socialdemorkatija? Ar tai mūsų vertybės?“, – tarybos posėdyje kalbėjo G. Paluckas. „Turime išlikti ne tik drąsiais, bet ir protingais, viską matyti kritiškai, analitiškai ir leisti per savo vertybių filtrą“, – sakė partijos pirmininkas. Priimant rezoliuciją partijos tarybos posėdyje diskusijų nekilo, ji patvirtinta bendru sutarimu, nerengiant balsavimo.

