Seime paskutinę pavasario sesijos dieną - birželio 30-ąją - svarstant Savivaldybių tarybų rinkimų ir Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymų papildymus, posėdžiui pirmininkavęs V. Pranckietis nereagavo į LSDP frakcijos seniūno J. Oleko prašymą suteikti žodį r paprašyti pertraukos projekto svarstymui.

„Manau, kad Seimo pirmininkas pažeidė Seimo statuto 100 straipsnį, be to, padarė įtaką Seime priimtam sprendimui, juo labiau kad suteikė be eilės žodį kitiems parlamentarams, konkrečiai - valdančiųjų atstovui Juozui Bernatoniui, todėl kreipiamės į Seimo etikos komisiją dėl neetiško Seimo pirmininko elgesio, nes pamindamas mažumos teisių realizavimą valstybės pareigūnas pažeidžia vieną iš demokratijos principų“, - sako J. Olekas.

Pasak LSDP, paskutinėmis Seimo sesijos darbo dienomis iškilo ne viena abejonė dėl valdančiųjų elgesio. Panašiai birželio 29 d. plenarinį posėdį vedė ir Gediminas Kirkilas - nereaguodamas į opozicijos prašymus. Taip sukėlė įtarimų dėl savo neadekvataus elgesio ir netgi blaivumo. Opozicija į Seimą buvo priversta kviesti policiją, kad įsitikintų, ar įstatymai Seime priiminėjami pirmininkaujant blaiviam Seimo atstovui.

„Tuomet Seimo pirmininkas V. Pranckietis neleido policijai patikrinti G. Kirkilo girtumo ir įrodyti visuomenei, kad įstatymai priiminėjami blaivaus Seimo“, - sako socialdemokratas J. Olekas.

ELTA primena, kad birželio 29 d. nenumatytame Seimo posėdyje konservatorius Jurgis Razma Seimo plenariniame posėdyje paprašė, kad Socialdemokratų darbo partijos lyderis G. Kirkilas pasišalintų iš Seimo posėdžių salės ir pasitikrintų blaivumą.

„Mūsų frakcija siūlo teikti balsuoti dėl jūsų nušalinimo nuo pirmininkavimo Seimui, nes vis dėlto svarstomas partijų klausimas ir šimtatūkstantinės dotacijos jūsų partijai, nežinau, ar jūs dėl to taip susijaudinęs ir nerišliai kalbate ir keistą mimiką demonstruojate, ar čia kitos priežastys, kurias man sufleruoja mano kolegos medikai. Būtų gerai, kad pasitikrintumėte blaivumą“, - sakė J. Razma.

Konservatorius taip pat pasipiktino, kad Vadovybės apsaugos departamento darbuotojai nežada įleisti policininkų į Seimo rūmus alkotesteriu patikrinti G. Kirkilo blaivumą. Dėl to parlamentaras kreipėsi į Seimo pirmininką V. Pranckietį, klausdamas ar tikrai yra numatyta tokia tvarka.

Žurnalistams komentuodamas šią situaciją, Seimo pirmininkas V. Pranckietis sakė, kad „turi būti konkretus žmogus, kas iškvietė policiją, antras dalykas, turi būti įvykis, o yra tik įtarimas įvykio“.